Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal La VallExhumación Riba-rojaHéctareas quemadas Vall d'Uixóincendio El SalerBrutal paliza en ValènciaBatalla de FloresDani Olmo Ayala
instagramlinkedin

Movilidad

Cortada la Alta Velocidad entre Barcelona y Madrid por un incendio cerca de la estación de Camp de Tarragona

Archivo - Tren de Renfe.

Archivo - Tren de Renfe. / EUROPA PRESS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

La circulación de los trenes AVE de alta velocidad entre la estación Camp de Tarragona y la población de la Pobla de Montornès (Tarragonès) ha quedado interrumpida este lunes a causa de un incendio declarado en las proximidades de la infraestructura ferroviaria.

La incidencia ha obligado a suspender temporalmente el tráfico ferroviario, como ha informado el operador, ADIF, a través de sus redes sociales.

La interrupción afecta a los servicios de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Por el momento, no se ha informado de un plazo para el restablecimiento del servicio.

Noticias relacionadas

Esta incidencia se suma a la avería registrada este lunes entre Sitges y Garraf, que ha provocado importantes retrasos en la R2 Sud de Rodalies y en los trenes regionales de Tarragona y Lleida, además de reducir la oferta de servicios y generar aglomeraciones puntuales en estaciones como Barcelona-Sants.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
  2. Un incendio junto a la rotonda del Saler y el Oceanogràfic corta la autovía a las playas
  3. El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
  4. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
  5. Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
  6. El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
  7. El incendio de la Vall d'Uixó activa el protocolo de contaminación en València: esto es lo que hay que evitar
  8. El desafío de movilidad del Nou Mestalla: hasta 70.000 espectadores en coche, metro y autobús

Carreteras cortadas hoy por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

Carreteras cortadas hoy por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

El calor ahoga la viña

Prueban drones autónomos para extinguir incendios forestales en California y Alaska

Prueban drones autónomos para extinguir incendios forestales en California y Alaska

Una saguntina consigue dos oros en los campeonatos de España de trail

Una saguntina consigue dos oros en los campeonatos de España de trail

Dos nadadores del CN Xàtiva disputan el Campeonato de España Junior de Verano

Dos nadadores del CN Xàtiva disputan el Campeonato de España Junior de Verano

La RD del Congo eleva a 1.405 la cifra de muertos y a 3.200 los casos confirmados de ébola

La RD del Congo eleva a 1.405 la cifra de muertos y a 3.200 los casos confirmados de ébola

DIRECTO | Pedro Sánchez clausura la presentación de la Red de Refugios Climáticos

José Luis Puchol, veterinario: “Muchas personas no tienen hijos y convierten a sus mascotas en una parte esencial de su familia”

José Luis Puchol, veterinario: “Muchas personas no tienen hijos y convierten a sus mascotas en una parte esencial de su familia”
Tracking Pixel Contents