Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal La VallExhumación Riba-rojaHéctareas quemadas Vall d'Uixóincendio El SalerBrutal paliza en ValènciaBatalla de FloresDani Olmo Ayala
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Los incendios de Madrid y Ávila evolucionan "en positivo", pero el viento complica su estabilización

El fuego en la sierra de Madrid y Ávila ha quemado ya 77.000 hectáreas y ha obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos

Un total de 30 medios aéreos trabajarán este lunes en el incendio de la Vall d'Uixó

Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal en La Adrada.

Varias personas observan el fuego durante las labores de extinción del incendio forestal en La Adrada. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Madrid

Tras un fin de semana "muy complejo" y con trabajos centrados en proteger las evacuaciones de la población y en contener el avance de algunos frentes en los incendios de Ávila, Madrid y Toledo, los fuegos ya evolucionan "en positivo". Eso sí, el viento complica su estabilización.

Mapa de incendios en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este lunes a la zona afectada por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón), han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales. También la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, visitará el puesto de mando avanzado desde donde se coordina las operaciones de extinción del fuego.

Noticias relacionadas y más

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Ver galería

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Sánchez visitará las zonas afectadas sobre las 12.15 horas y ofrecerá una declaración institucional desde el puesto de mando acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, entre otros.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
  2. Un incendio junto a la rotonda del Saler y el Oceanogràfic corta la autovía a las playas
  3. El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas
  4. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
  5. Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
  6. El incendio de la Vall d'Uixó se aproxima a la autovía por la zona de Betxí
  7. El incendio de la Vall d'Uixó activa el protocolo de contaminación en València: esto es lo que hay que evitar
  8. El desafío de movilidad del Nou Mestalla: hasta 70.000 espectadores en coche, metro y autobús

El PP de Gandia celebra una cena de verano "histórica": "Vamos a ganar las próximas elecciones y vamos a abrir la mejor etapa de la historia de esta ciudad

El PP de Gandia celebra una cena de verano "histórica": "Vamos a ganar las próximas elecciones y vamos a abrir la mejor etapa de la historia de esta ciudad

Y ya van siete fichajes: El base Fabio David Santana Rosales, nuevo jugador de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia para la temporada 2026-2027

Y ya van siete fichajes: El base Fabio David Santana Rosales, nuevo jugador de Proinbeni Units Pel Bàsquet Gandia para la temporada 2026-2027

El Zevra de Cullera bate el récord de público con más de 50.000 personas al día

El Zevra de Cullera bate el récord de público con más de 50.000 personas al día

Contenedores desbordados durante horas en l'Alcúdia de Crespins tras suspenderse la recogida de basura del sábado

Contenedores desbordados durante horas en l'Alcúdia de Crespins tras suspenderse la recogida de basura del sábado

El atleta de Bellreguard, Quique Llopis, suma su cuarto título consecutivo de campeón de España en los 110 metros vallas

El atleta de Bellreguard, Quique Llopis, suma su cuarto título consecutivo de campeón de España en los 110 metros vallas

Vuelven a destrozar el Peixcaoret de Ontinyent: aparece decapitado una semana después

Vuelven a destrozar el Peixcaoret de Ontinyent: aparece decapitado una semana después

Morrissey, Su Estrafalaria Majestad

Morrissey, Su Estrafalaria Majestad

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El tiempo en ValÃšncia: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio
Tracking Pixel Contents