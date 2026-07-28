Consejo de Gobierno
Extremadura recurre el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta
La Junta de Extremadura considera que "está plenamente legitimada" para interponer el recurso y recurre a ello "para defender las competencias, los recursos y los intereses de la región"
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EFE
Mérida
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha recurrido este martes las resoluciones de las delegaciones del Gobierno en Canarias y Ceuta sobre reubicación y traslado de menores extranjeros no acompañados a la comunidad autónoma.
La Junta de Extremadura considera que "está plenamente legitimada" para interponer el recurso y recurre a ello "para defender las competencias, los recursos y los intereses de la región".
Además, exige que "cualquier actuación se lleve a cabo con pleno respeto al ordenamiento jurídico y a los principios de coordinación y lealtad institucional".
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