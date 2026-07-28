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Nacen los Premios a la Transformación Social Prensa Ibérica-Fundación "la Caixa"

El reconocimiento a quienes construyen una sociedad mejor

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Los Premios de Transformación Social Prensa Ibérica–Fundación ”la Caixa” celebran su primera edición con el objetivo de reconocer, dar visibilidad y contribuir a la difusión de iniciativas sociales desarrolladas en España que destaquen por su capacidad para generar un impacto positivo, sostenible y medible en las personas, las comunidades y el conjunto de la sociedad.

Impulsados por Prensa Ibérica y la Fundación ”la Caixa”, estos galardones quieren poner en valor proyectos innovadores que favorezcan la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el bienestar colectivo, así como promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre el Tercer Sector, las administraciones públicas, las empresas y la ciudadanía.

Invitamos a entidades y organizaciones de todo el territorio nacional a presentar sus candidaturas y a compartir iniciativas capaces de inspirar, transformar y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.

¿Quién puede participar?

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Podrán presentar su candidatura las entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones, cooperativas de iniciativa social y demás organizaciones pertenecientes al Tercer Sector que desarrollen proyectos de impacto en territorio español.

Asimismo, podrán concurrir iniciativas de cooperación al desarrollo y acción humanitaria ejecutadas fuera de España, siempre que cuenten con objetivos definidos y resultados medibles.

Para participar, las entidades candidatas deberán reunir los siguientes requisitos:

  • Disponer de personalidad jurídica propia y domicilio social en España.
  • Estar legalmente constituidas y encontrarse en activo.
  • Presentar iniciativas con resultados acreditables o con un modelo de intervención claramente definido.
  • Cumplir con la normativa fiscal, laboral y administrativa vigente que resulte de aplicación.

Calendario y proceso

Evaluación inicial
Un equipo técnico independiente analizará todas las candidaturas y preseleccionará los proyectos finalistas.
Profundización
Las entidades finalistas podrán ampliar la información, presentar evidencias de impacto y participar en sesiones de mentoría.
Presentación final
Las candidaturas finalistas deberán entregar la memoria final del proyecto, indicadores de impacto actualizados y material audiovisual explicativo.

Los premios: categorías

Lucha contra la pobreza y la exclusión social

Lucha contra la pobreza y la exclusión social

Esta categoría reconoce iniciativas destinadas a prevenir y combatir situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Se valorarán especialmente los proyectos que faciliten el acceso a recursos básicos, mejoren las condiciones de vida de las personas y familias en situación de dificultad y promuevan su autonomía, inclusión y participación plena en la sociedad.

Discapacidad y dependencia

Discapacidad y dependencia

Esta categoría distingue proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida, la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad o en situación de dependencia. Podrán presentarse iniciativas relacionadas con la accesibilidad, la atención integral, la vida independiente, el apoyo a las familias, la innovación asistencial o la defensa de derechos.

Enfermedad y salud

Enfermedad y salud

Esta categoría está dirigida a iniciativas que favorezcan la prevención, la atención y el acompañamiento de personas afectadas por enfermedades o problemas de salud. Se reconocerán proyectos que mejoren el bienestar físico, emocional y social de los pacientes y sus familias, reduzcan desigualdades en el acceso a la atención sanitaria o impulsen modelos innovadores de cuidado y apoyo.

Personas mayores y soledad no deseada

Personas mayores y soledad no deseada

Esta categoría premia proyectos orientados a promover un envejecimiento activo, digno y saludable, así como a prevenir y abordar la soledad no deseada. Se valorarán las iniciativas que refuercen las redes comunitarias, fomenten la participación social, favorezcan la autonomía de las personas mayores y generen vínculos intergeneracionales y espacios de acompañamiento.

Inserción sociolaboral

Inserción sociolaboral

Esta categoría reconoce iniciativas que faciliten el acceso al empleo, la formación y el desarrollo profesional de personas en situación de vulnerabilidad o con especiales dificultades de incorporación al mercado laboral. Se tendrán en cuenta proyectos que impulsen la capacitación, el acompañamiento personalizado, el emprendimiento social, la igualdad de oportunidades y la creación de empleo estable y de calidad.

Acción social en el ámbito rural

Acción social en el ámbito rural

Esta categoría distingue proyectos que den respuesta a las necesidades sociales específicas de los territorios rurales. Se valorarán iniciativas que mejoren el acceso a servicios y oportunidades, combatan la despoblación y el aislamiento, fortalezcan las comunidades locales y favorezcan el desarrollo social, económico y sostenible del medio rural.

Cooperación internacional y acción humanitaria

Cooperación internacional y acción humanitaria

Esta categoría reconoce proyectos de cooperación al desarrollo y acción humanitaria realizados fuera de España que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Podrán concurrir iniciativas dirigidas a atender emergencias, garantizar derechos fundamentales, reducir desigualdades, promover el desarrollo sostenible y fortalecer las capacidades de las comunidades destinatarias.

Transformación Social *

Transformación Social *

* El jurado podrá otorgar adicionalmente una Mención Especial de Transformación Social a una organización o proyecto de impacto extraordinario.

Criterios de Evaluación

Impacto social (30%)
Impacto social (30%)
Magnitud del beneficio, impacto en la calidad de vida de personas destinatarias y evidencias de mejora social acreditadas.
Innovación (25%)
Innovación (25%)
Originalidad de la propuesta, nuevos enfoques metodológicos y aplicación de herramientas tecnológicas o modelos innovadores.
Sostenibilidad (15%)
Sostenibilidad (15%)
Viabilidad económica y organizativa, y continuidad prevista del proyecto.
Escalabilidad y replicabilidad (15%)
Escalabilidad y replicabilidad (15%)
Capacidad de crecimiento y posibilidad de adaptación a otros territorios o colectivos.
Evaluación y medición (10%)
Evaluación y medición (10%)
Existencia de indicadores y sistemas de monitorización y aprendizaje.
Eficiencia y gestión (5%)
Eficiencia y gestión (5%)
Aprovechamiento de recursos disponibles y generación de alianzas y colaboración institucional.

Fechas clave

25 de septiembre 2026 Fecha límite de inscripción
Las candidaturas deben formalizarse a través del formulario oficial antes del 25 de septiembre de 2026.
1 de octubre 2026 Resolución y notificación
El jurado deliberará y los resultados se comunicarán el 1 de octubre de 2026, notificando a los premiados el 2 de octubre de 2026.
A lo largo de otoño de 2026 Gala de entrega
Se celebrará en CaixaForum Madrid. Estos reconocimientos tienen carácter honorífico y no conllevan dotación económica.

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