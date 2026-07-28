Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóExhumación Riba-rojaCarretera cortadas CastellónOla de calorFord AlmussafesRadiografía incendio Vall d'UixóPaliza Valencia
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Marlaska dice que el trabajo de anoche contra el fuego permite estar "un poco más tranquilos"

Confinan los municipios de Santa María de la Alameda (Madrid) y Las Navas del Marqués (Ávila) por el avance de las llamas

Interior autoriza el realojo de nueve de los once municipios desalojados de la provincia de Toledo

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Ver galería

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los grandes incendios forestales que están asediando la provincia a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, y desde el sábado también la de Toledo, continúan activos y fuera de control, aunque durante el día de este domingo se ha conseguido contener una buena parte de los frentes. Los fuegos, que ya han quemado más de 80.000 hectáreas y han obligado a desalojar o confinar a 90.000 vecinos, ya evolucionan "en positivo", pero el viento ha complicado su estabilización este lunes.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el operativo que lucha contra el fuego en la Vall d'Uixó (Castellón) se muestra "moderadamente optimista" en llegar a la noche con un cambio de viento suave que permita trabajar y posicionarnos. El director de Extinción, Raúl Gil, ha explicado que la planificación que estaba prevista esta mañana no se ha podido llevar a cabo "al ser conscientes de que, por seguridad aérea, no podían intervenir" medios aéreos, con lo cual "se ha trastocado toda la situación operativa".

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Ver galería

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
  2. Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
  3. El incendio forestal de la Vall d’Uixó devora 6.500 hectáreas con la esperanza de estabilizarlo
  4. Un incendio junto a la rotonda del Saler y el Oceanogràfic corta la autovía a las playas
  5. El incendio de la Vall d'Uixó está haciendo explotar restos de artillería de la Guerra Civil
  6. Volkswagen mantendrá el control de la gigafactoría de Sagunt tras dar entrada a su socio chino Gotion
  7. Muere Ramon Lapiedra i Civera, exrector de la Universitat de València y referente del valencianismo académico
  8. Susto en Ciutat Vella de Sagunt tras el paseo de tres jabalíes por los tejados de barrio

Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su cuarto día tras calcinar 8.500 hectáreas mientras se levanta el confinamiento en la Vall

Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su cuarto día tras calcinar 8.500 hectáreas mientras se levanta el confinamiento en la Vall

El nuevo colegio público de Xeraco será una realidad en el plazo de un año para estrenarlo en el inicio del curso 2027-2028

El nuevo colegio público de Xeraco será una realidad en el plazo de un año para estrenarlo en el inicio del curso 2027-2028

El Gran Fondo de Siete Aguas y la Trufa Negra de Sarrión, este miércoles en Super Running

El Gran Fondo de Siete Aguas y la Trufa Negra de Sarrión, este miércoles en Super Running

Remolcan al puerto de Xàbia la lancha motora que se hundió en el Portitxol: está destrozada

Remolcan al puerto de Xàbia la lancha motora que se hundió en el Portitxol: está destrozada

GRAVITEO transforma el puerto de A Coruña en el gran escenario del deporte urbano

GRAVITEO transforma el puerto de A Coruña en el gran escenario del deporte urbano

El CA Safor Teika de Gandia deja su sello en los campeonatos de España: La entidad ha estado representada por 55 atletas en varias categorías

El CA Safor Teika de Gandia deja su sello en los campeonatos de España: La entidad ha estado representada por 55 atletas en varias categorías

Carreteras cortadas hoy martes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

Carreteras cortadas hoy martes por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta la lista de las vías cerradas al tráfico

Trabajo de la UME esta noche en el incendio de la Vall d'Uixó

Tracking Pixel Contents