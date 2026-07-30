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Detectados tres nuevos casos del virus del Nilo en la provincia de Sevilla, con uno de los afectados hospitalizado

Entre los nuevos positivos figuran tres hombres de 40, 48 y 71 años

Campaña contra los mosquitos transmisores del virus del Nilo en Villamanrique de la Condesa.

Campaña contra los mosquitos transmisores del virus del Nilo en Villamanrique de la Condesa. / Marina Casanova / ECA

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Redacción

Sevilla

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo occidental (FNO) en la comunidad autónoma, elevando a nueve el número total de contagios detectados esta temporada. Entre los nuevos positivos figuran dos hombres de 40 y 48 años, vecinos de Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río, con síntomas leves, además de un tercer paciente, un hombre de 71 años residente en la barriada sevillana de Tablada, que permanece hospitalizado tras iniciar los síntomas el 25 de julio. Todos los diagnósticos han sido confirmados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Vigilancia reforzada en municipios en alerta

Los casos leves se han identificado gracias a la vigilancia establecida por el Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía para los vecinos y visitantes de los municipios de las comarcas de especial seguimiento o que se encuentran en situación de área en alerta, como ocurre con Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río, que presenten síntomas. El tercer caso presenta un cuadro clínico con afectación neurológica, una manifestación que se observa en menos del 1 % de los casos de fiebre del Nilo Occidental. En consecuencia, la Consejería ha decidido prorrogar hasta el 20 y el 21 de agosto, respectivamente, el periodo de declaración como área en alerta de Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río. Asimismo, se ha declarado área en alerta el municipio Sevilla, donde la investigación epidemiológica sitúa la probable exposición del caso en la barriada de Tablada.

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Control de mosquitos transmisores

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación a los Ayuntamientos de Villamanrique de la Condesa, Palomares del Río y Sevilla, y a la Diputación de Sevilla.

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Fuente: El Correo de Andalucía

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