Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóNoche decisiva en el incendio de la Vall d'UixóAccidente A-23 CastellónPérez Llorca MundialOla de calorQuinto día incendio Vall d'UixóYonki del dinero
instagramlinkedin

Incendio en Benalmádena

Mueren dos menores en un grave incendio en un bloque de viviendas de Málaga: "Las llamas estaban muy avanzadas"

Esta madrugada, sobre las cinco de la mañana, las llamas han afectado a cuatro viviendas de un edificio en la ciudad de Arroyo de la Miel (Benalmádena)

Incendio en una vivienda de la calle Ónix, Arroyo la Miel, en el que han fallecido dos menores.

Incendio en una vivienda de la calle Ónix, Arroyo la Miel, en el que han fallecido dos menores. / L.O

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

Dos menores han perdido la vida en un grave incendio que ha afectado a cuatro viviendas de un edificio residencial en la calle Ónix, en Arroyo de la Miel (Benalmádena, en Málaga) y que se originó sobre las cinco de la mañana de este jueves.

Entre los heridos se encuentra una mujer adulta que pudo ser rescatada y trasladada al hospital con pronóstico grave, además de un bombero accidentado durante las labores de rescate y extinción del fuego, junto a varios efectivos, incluidos agentes de policía, que necesitaron ser atendidos por inhalación de humo.

El fuego se produjo en el interior de una vivienda y acabó extendiéndose hasta cuatro apartamentos, lo que requirió el desalojo de dos plantas del edificio, según fuentes del Ayuntamiento de Benalmádena.

Bomberos de Torremolinos reforzaron el dispositivo de extinción

Tras recibir el aviso, hasta allí se desplazaron Bomberos de Benalmádena, apoyados por los Bomberos de Torremolinos, Policía Local de Benalmádena y servicios sanitarios, aunque a su llegada se encontraron las llamas del fuego muy avanzadas.

Noticias relacionadas

Dispositivo en la calle Ónix de Arroyo la Miel, donde se ha producido un grave incendio en una vivienda.

Dispositivo en la calle Ónix de Arroyo la Miel, donde se ha producido un grave incendio en una vivienda. / L.O

"El Ayuntamiento de Benalmádena lamenta profundamente el fallecimiento de dos menores en el incendio de una vivienda del municipio esta pasada madrugada", sostienen fuentes municipales.

Fuente: La Opinión de Málaga

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su quinto día con 10.000 hectáreas quemadas y desconfinadas la Vilavella y casi toda Onda
  2. Una asociación de transparencia deportiva prepara una querella contra Llorca y el presidente de la RFEF por la entrada de la final del Mundial
  3. La alcaldesa de Godelleta admite que el día de la dana el correo de contacto con Emergencias estaba inhabilitado
  4. Cuarta ola de calor: Estos son los municipios en aviso rojo hoy por riesgo de salud en la Comunitat Valenciana
  5. La cuarta ola de calor tendrá su pico a partir del domingo, pero la Aemet 'no atisba su fin' en la Comunitat Valenciana
  6. El tarjetón de boda de Gabriela Bravo y Ximo Puig
  7. Los bares y restaurantes de València prevén un descenso de facturación este verano: El 70% no cierra en agosto
  8. Sale a la venta la casa más exclusiva de Xàtiva: un palacete modernista del siglo XX en la Avenida Selgas

Flamenco y ritmos africanos en un fin de semana de doble sesión del Festival Polisònic de Gandia

Flamenco y ritmos africanos en un fin de semana de doble sesión del Festival Polisònic de Gandia

Accident en la A-7 a Paterna, direcció Alacant

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa, explica los datos de crecimiento.

Arranca la pretemporada en el Club de Fútbol Gandia: Seis partidos de preparación con el Trofeo Ciutat de Gandia como gran broche final el 29 de agosto

Arranca la pretemporada en el Club de Fútbol Gandia: Seis partidos de preparación con el Trofeo Ciutat de Gandia como gran broche final el 29 de agosto

Patrimonio cultural: Oliva rinde homenaje institucional a su vecino y director musical Josep Malonda Sanchis

Patrimonio cultural: Oliva rinde homenaje institucional a su vecino y director musical Josep Malonda Sanchis

Carreteras cortadas hoy jueves por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta el listado de las vías cerradas al tráfico

Carreteras cortadas hoy jueves por el incendio de la Vall d'Uixó: consulta el listado de las vías cerradas al tráfico

Daimús, Guardamar, Bellreguard y Piles: Los lavapiés de las playas del sur o el cuento de nunca acabar

Daimús, Guardamar, Bellreguard y Piles: Los lavapiés de las playas del sur o el cuento de nunca acabar

Tarta de queso y mango sin horno: fácil, muy cremosa y perfecta para este verano

Tarta de queso y mango sin horno: fácil, muy cremosa y perfecta para este verano
Tracking Pixel Contents