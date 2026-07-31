Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóMordidas caso AzudMaje PicassentViviendas ValenciaAtresmedia Marc GiróDesalojo Bonrepòs i MirambellCarlos Espí Real Madrid
instagramlinkedin

Crisis migratoria

David Gómez, guardia civil en Ceuta: "Nos vimos superados cuando colapsó la frontera, nunca había visto nada así"

Desde el pasado fin de semana y hasta este viernes alrededor de 49.000 personas han entrado a territorio ceutí desde Marruecos, según datos de la Benemérita

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este pasado jueves a la frontera entre Marruecos y Ceuta para tratar de cruzar la valla.

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este pasado jueves a la frontera entre Marruecos y Ceuta para tratar de cruzar la valla. / Reduan Dris / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Doncel

"Cuando colapsó la frontera, nos vimos superados". Este es el resumen que hace David Gómez, uno de los guardias civiles que este pasado jueves estaban de servicio en Ceuta cuando se desató la mayor crisis migratoria de los últimos tiempos a nivel nacional. "Éramos unos 15 agentes para las 400 o 500 personas que cruzaron de repente. ¿Qué podíamos hacer? Pues nada".

Según el testimonio de Gómez, secretario de Comunicación de Jucil en Ceuta, en jornadas anteriores ya se habían producido importantes entradas de migrantes: "Llevábamos unos seis días con llegadas de entre 100 y 200 personas, sobre todo por la noche". Aunque este pasado jueves la situación en la frontera alcanzó el "colapso", tal como señala este miembro de la Benemérita. "Allí estuvimos al pie del terreno desde el primer jefe hasta el último guardia, junto con los compañeros de la Policía. Pero viendo que teníamos conocimiento, faltó más personal y previsión".

Flotadores y migrantes tras traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). Numerosas personas seguían entrando en Ceuta desde Marruecos de forma incontrolada al caer la noche de este jueves, 30 de julio. Desde primera hora del día miles de inmigrantes han accedido a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado del agua los cuerpos sin vida de 16 personas en las últimas 24 horas, elevando la cifra a 47 los extranjeros localizados muertos en aguas ceutíes en el intento de cruzar a nado desde Marruecos en lo que va de año. 31 JULIO 2026 Marcos Moreno / Europa Press 31/07/2026. Marcos Moreno

Flotadores y migrantes tras traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos este viernes. / Marcos Moreno / Europa Press

Desde el pasado fin de semana y hasta este viernes por la mañana han entrado alrededor de 49.000 personas a España, según fuentes de la Guardia Civil. Una cifra bastante mayor que la registrada hace cinco años, cuando accedieron 12.000 migrantes a territorio ceutí. "Desde 2021 no hemos aprendido absolutamente nada. No enmendamos los errores: en este tiempo solo se ha aumentado una unidad para reforzar las vallas y después de pelearlo mucho desde Jucil", asegura David Gómez.

"Nunca había vivido nada así"

El relato de este guardia civil desde Ceuta es sobrecogedor: "Vi a niños de dos y tres años en el agua, a madres embarazadas con sus hijos amarrados con trapos a la espalda… Nunca había vivido nada así". Por el momento, y según fuentes policiales, son ya 27 los cadáveres hallados tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

Multitud de personas se concentran en la parte marroquí de la playa del Tarajal para intentar acceder a Ceuta. EFE / Reduan

Multitud de personas se concentran en la parte marroquí de la playa del Tarajal para intentar acceder a Ceuta. EFE / Reduan / REDUAN / EFE

"Quizá se debería ampliar el espigón, por ejemplo, y traer más y mejores embarcaciones para el Servicio Marítimo", reclama David Gómez. "Y también incorporar a más buzos del GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas): solo había cinco para salvar a decenas de personas en el mar", denuncia este portavoz de Jucil. En las últimas horas, la Guardia Civil ha reforzado la unidad de Seguridad Ciudadana en Ceuta con 30 agentes de diferentes Comandancias andaluzas, y el GEAS con hasta ocho buceadores más.

Noticias relacionadas

"Es un desastre: no hay planificación ni se declara emergencia nacional", lamenta Gómez. "Vivo en la otra punta de la frontera, y desde mi casa veo a decenas de personas deambulando por las calles", afirma este efectivo del Instituto Armado. David ya vivió en Ceuta la crisis migratoria de 2021, pero lo de estos días "es ya otro nivel". "Esto se ha ido de las manos".

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su quinto día con 10.000 hectáreas quemadas y desconfinadas la Vilavella y casi toda Onda
  2. El colegio de ingenieros forestales alerta del crecimiento descontrolado de los bosques en la Comunitat Valenciana en los últimos 50 años
  3. Adiós al tapón del Botànic: ya ha nacido la nueva calle de València
  4. Un camión choca con varios turismos en la A-3 y moviliza un amplio dispositivo de emergencias
  5. Fallece un joven de Xàtiva al volcar con su camión en una explotación de arcilla de Barxeta
  6. Final del Mundial: La Federación señala que la entrada de Llorca no le costó un euro porque era de cortesía de la FIFA
  7. El exalcalde que más lluvia vio caer en la dana canceló las clases sin órdenes de la Generalitat pero no convocó la reunión de emergencias
  8. Los expertos constatan que el Volcán de Cullera ejerció como refugio climático en la edad de hielo hace 20.000 años

'El monòlit' de Manolo Valdés es muda al Parc Central de València

'El monòlit' de Manolo Valdés es muda al Parc Central de València

L'Ajuntament de Pego renova la seua oferta esportiva amb la nova marca ‘Impulsa't i Activa't a Pego’

L'Ajuntament de Pego renova la seua oferta esportiva amb la nova marca ‘Impulsa't i Activa't a Pego’

EA Sports FC 27 se pone serio con la defensa automática y los centros asistidos

EA Sports FC 27 se pone serio con la defensa automática y los centros asistidos

El Ayuntamiento licita la reparación de las filtraciones del Palau Velòdrom Lluís Puig

El Ayuntamiento licita la reparación de las filtraciones del Palau Velòdrom Lluís Puig

"Con mucha ilusión y emoción": así ha sido la mudanza de los mayores de la Beneficència de Ontinyent a su nuevo hogar

"Con mucha ilusión y emoción": así ha sido la mudanza de los mayores de la Beneficència de Ontinyent a su nuevo hogar

PP y Vox ponen la 'guinda' a los presupuestos de Llorca y aprueban su reforma fiscal y medidas contra migrantes

PP y Vox ponen la 'guinda' a los presupuestos de Llorca y aprueban su reforma fiscal y medidas contra migrantes

La Junta de Gobierno licita el servicio de redacción de los proyectos de instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales

La Junta de Gobierno licita el servicio de redacción de los proyectos de instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales

El Ayuntamiento de València saca a licitación la construcción del Auditorio de Benicalap

Tracking Pixel Contents