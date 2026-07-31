Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria CeutaIncendio Vall d'UixóMaje PicassentExcomisionado danaViolación ValènciaCarlos Espí Real MadridAtresmedia Marc Giró
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 31 de julio de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026.

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 31 de julio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 10, 24, 25, 31 y 45, y las estrellas 04 y 05.

El código del Millón ha sido el DWC11615.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

Fuente: La Opinión de Zamora

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su quinto día con 10.000 hectáreas quemadas y desconfinadas la Vilavella y casi toda Onda
  2. El colegio de ingenieros forestales alerta del crecimiento descontrolado de los bosques en la Comunitat Valenciana en los últimos 50 años
  3. Adiós al tapón del Botànic: ya ha nacido la nueva calle de València
  4. Un camión choca con varios turismos en la A-3 y moviliza un amplio dispositivo de emergencias
  5. Fallece un joven de Xàtiva al volcar con su camión en una explotación de arcilla de Barxeta
  6. Final del Mundial: La Federación señala que la entrada de Llorca no le costó un euro porque era de cortesía de la FIFA
  7. El exalcalde que más lluvia vio caer en la dana canceló las clases sin órdenes de la Generalitat pero no convocó la reunión de emergencias
  8. Los expertos constatan que el Volcán de Cullera ejerció como refugio climático en la edad de hielo hace 20.000 años

Sorteo Bonoloto del viernes 31 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 31 de julio de 2026

Cenizas del incendio de la Vall d'Uixó aparecen en las playas del sur de València

Cenizas del incendio de la Vall d'Uixó aparecen en las playas del sur de València

Varios accidentes dificultan un tráfico ya intenso en la segunda operación salida del verano

Varios accidentes dificultan un tráfico ya intenso en la segunda operación salida del verano

Once días de diversión con música, cultura y tradición: Tavernes de la Valldigna presenta sus fiestas patronales

Once días de diversión con música, cultura y tradición: Tavernes de la Valldigna presenta sus fiestas patronales

Playas cerradas a pares en la Marina Alta: prohibido el baño en la cala l'Andragó de Moraira por contaminación

Playas cerradas a pares en la Marina Alta: prohibido el baño en la cala l'Andragó de Moraira por contaminación

Un accidente en la A-7 en Valencia dificulta la segunda fase de la operación salida del verano

Un accidente en la A-7 en Valencia dificulta la segunda fase de la operación salida del verano

Aldaia rescata casi dos años después de la dana los últimos tres coches de un garaje

Aldaia rescata casi dos años después de la dana los últimos tres coches de un garaje

Un premio de ilustración rinde homenaje póstumo en Alzira a Elisa Torremocha

Un premio de ilustración rinde homenaje póstumo en Alzira a Elisa Torremocha
Tracking Pixel Contents