Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Granizo en ValenciaCrisis migratoria CeutaMuertes por calorAccidente mortal BenicàssimJubilaciónIsabel-Clara SimóEclipse
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del sábado 1 de agosto de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 1 de agosto de 2026, ha estado formada por los números 03, 07, 15, 42, 43 y 49. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 9. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 7265376, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos
  2. El juez descarta por ahora los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal en la investigación al excomisionado de la dana
  3. Maje regresa a la cárcel de Picassent para seguir cumpliendo condena por el asesinato de su marido tras el parón por maternidad
  4. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego sigue sin estabilizarse, pero levantan el confinamiento en Sueras, Chóvar y Alfondeguilla
  5. Un joven se ensarta en un brazo una 'punta de lanza' de una valla al intentar saltar para entrar en el chalé de alquiler turístico en Xàbia
  6. Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ceuta amanece sin cesar el flujo de personas desde Marruecos y con miles de jóvenes deambulando por las calles
  7. El problema es que hay un montón de propietarios que ni siquiera saben que tienen fincas o bancales
  8. Xàbia suspenderá temporalmente la licencia de la discoteca del Montgó cuando se cierre el parque natural por riesgo de incendio

Resultados de la Primitiva del sábado 1 de agosto de 2026

Resultados de la Primitiva del sábado 1 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 1 de agosto 2026

Sorteo Bonoloto del sábado 1 de agosto 2026

Extinguidos los incendios forestales de las Hoces del Cabriel y Quesa

Extinguidos los incendios forestales de las Hoces del Cabriel y Quesa

Quan Botifarra i la Banda van omplir Benidoleig de veus, històries i cançons

Quan Botifarra i la Banda van omplir Benidoleig de veus, històries i cançons

Varias tormentas descargan granizo de gran tamaño en el interior de Valencia

Varias tormentas descargan granizo de gran tamaño en el interior de Valencia

Declarado un incendio forestal en Cortes de Pallás cerca del castillo de Chirel

Declarado un incendio forestal en Cortes de Pallás cerca del castillo de Chirel

La crispación no cierra en agosto

La crispación no cierra en agosto

Trump se desdice de su promesa de permitir a Ucrania fabricar misiles Patriot

Trump se desdice de su promesa de permitir a Ucrania fabricar misiles Patriot
Tracking Pixel Contents