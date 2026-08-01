Sole y Rudi, viviendo en una aldea asturiana con sus animales rescatados: “Esta casa tiene más de 400 años y decidimos rescatarla para darle una nueva vida”

Rudy y Sole se instalaron en 2006 en plena Sierra del Cuera, y desde entonces viven aislados de la ciudad rodeados de naturaleza y animales que ellos mismos han rescatado. Rodeados de un bosque centenario, el alemán y la madrileña tuvieron que restaurar prácticamente desde cero las instalaciones de las que hoy presumen.

También recuerdan la dificultad con la que afrontaron la reconstrucción: "Nos levantábamos por las noches, las lonas estaban llenas de agua, había que achicar agua". Además de que, aunque hacía tiempo que tenían claro el proyecto, económicamente se arriesgaron ya que para efectuar la compra del terreno prescindieron de su vivienda en Madrid para poder afrontar los gastos.

De casa abandonada a santuario

Afirman que el anterior dueño no la conservaba en buenas condiciones, por lo que necesitaba una remodelación urgente: "Los propietarios vivían acotando una parte pequeñita y el resto lo tenían cerrado clasurado, el techo apuntalado, en fin, estaba en muy malas condiciones." A pesar de que tenían que invertir mucho tiempo y dinero en la reforma, ese edificio en el que parecía que de un momento a otro se derrumbaría se convertiría en un hogar dónde llevarían a cabo el proyecto que tanto deseaban; un santuario de animales.

En el acogen animales en situación vulnerable ya sea por su avanzada edad o enfermedad; normalmente los caballos de una media de 24 años, con algún defecto físico o que sus dueños no pueden ni pasear ni competir con ellos, está en su etapa final útil. Pero en este lugar, Rudy y Sole los acogen en un entorne de semilibertad para que puedan pasar sus últimos años de vida además de los cuidados especiales que estos requieren.

Sole junto a los caballos del santuario / Hilux Aventura - Youtube

Asimismo, acogen tanto perros como gatos, burros y demás animales que conocidos y allegados hacen llegar al santuario ya sea, porque no pueden encagarse en toda su totalidad del animal o porque preferieren una vida en libertad para sus mascotas. Un área en el que los visitantes también pueden colaborar en las tareas requeridas por el terreno y sus animales.

Visitas que forman parte del propósito

Aunque destacan la gran inversión con la que han empezado de cero, añaden que la contribución ciudadana es fundamental para que el santuario continúe con su actividad. Al igual que las visitas guiadas y talleres educativos, el apadrinamiento de caballos también es un amanera de que Rudy y Sole pueddan recaudar dinero para poder hacerse cargo de los gastos veterinarios que sus animales necesitan.

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Incluso, Sole recalca la gran acogida que su santuario ha tenido entre la comunidad. Muchas personas se acercan a ayudarles con las tareas diarias e incluso también les llegan donaciones mensuales para apoyarles. Para que este matrimonio pueda proseguir con la labor en la que se enbarcaron al comprar una casa abandonada; para ellos, mudarse al campo, lejos de lo urbano, es un sueño hecho realidad; que muchos residentes de ciudades anhelan por cumplir.