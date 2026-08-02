La Ley de Bienestar Animal lo confirma: Hasta 200 mil euros de multa por dejar a tu perro en el coche

En 2023 se aprobó una nueva ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales con el objetivo de garantizar que sean tratados con respeto, además de fomentar la adopción y reducir el abandono y maltrato animal. Este precepto se aplica principalmente a animales de compañía y silvestres mantenidos en cautividad. Y más aún a las puertas de una cuarta ola de calor; con las altas temperaturas que afectan al país, dejar a tu perro en el coche sin supervisión puede acarrear una sanción económica.

Perro dentro de un coche / FREEPIK

Multas desde 500€ hasta 200 mil €

Las infracciones por abandonar a tu mascota en el vehículos varían entre leves y muy graves; si permanece en el coche en unas condiciones que comprometen su salud, sufre incomodidad o estrés, sin que el perro llegue a padecer lesiones supone una multa de carácter leve, y oscila entre los 500 y 10 mil euros.

Por otro lado, una sanción grave supone mantener a la mascota en el coche sin ventilación y con calor extremo, que esto genere un riesgo importante para su integridad puede desencadenar en una penalización de hasta 50.000€. Y, por último, si el perro sufre lesiones muy graves o incluso fallece al permanecer en el vehículo se aplica una multa de entre 50 mil y 200 mil euros.

Sin embargo, la ley no establece una penalización automática al notificarse una mascota en el interior de un vehículo. Si no qué depende de la situación en la que se encuentre.

La imposición o no de una multa depende de la temperatura del vehículo, el tiempo que permanece, además de si dispone o no de agua y ventilación. Como también el estado en el que se encuentra el animal y si necesita asistencia veterinaria. Además, es clave la manera en la que se transporta al animal.

¿Cómo hay que llevar a tu mascota en el coche?

Transportar un animal suelto es tanto peligroso como sancionable. Puede provocar lesiones muy graves e interfiere en la conducción; por eso es obligatorio utilizar un sistema de seguridad para transportar correctamente al animal.

La seguridad a la hora de viajar con mascotas es fundamental / FREEPIK

El arnés de seguridad es de los más populares, el perro se sujeta para que en caso de frenazo brusco aguanta el peso del animal. Se asemeja a un cinturón de seguridad normativo.

Asimismo, una rejilla divisoria se usa para partir la cabina del maletero; pero las barras fijas adaptables son las más recomendables, la clave de esta opción es que la mascota no pueda chocar contra algo, y deberá ir atado.

Noticias relacionadas

Y, por último, el transportín es uno de los sistemas más seguros; se coloca en el maletero si animal pesa más de 20 kilos, si no, en el suelo tras el asiento delantero.