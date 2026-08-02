La 'bomba paella' sin carne y con guisantes que triunfa en Londres: vende mil raciones al día a 28 euros

No la cocinan chefs valencianos, ni siquiera cocineros españoles pero la 'bomba paella' se ha convertido en uno de los platos estrella del Borough Market de Londres. Y a 28 euros la ración.

Que la paella es uno de los guisos más reconocidos en todo el mundo es una evidencia. Y más allá de la inclusión de elementos ajenos a su receta tradicional, como los guisantes o el chorizo, por decir algunos, es habitual verla entre las ofertas culinarias en cualquier ciudad.

Precisamente aprovechando su tirón gastronómico, un puesto de comida del Borough Market, en Londres, llamado 'Bomba Paella', está triunfando entre turistas y público local.

La receta, como era de esperar, no sigue el patrón original al incluir guisante y eludir la carne, y aporta entre sus ingredientes arroz bomba importado directamente desde Valencia, moluscos, gamba y langosta, tal como se aprecia en el vídeo difundido por la agencia Efe.

La 'bomba paella', de la que se venden mil raciones al día a 28 euros, se hizo viral a través de las redes sociales y cada día se registran colas a las puertas del local para degustar la particular versión londinense del arroz valenciano, cocinado por cocineros llegados desde distintas partes del mundo.

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Un fijo en el menú del local

Darius Ashard, gerente del local en el Borough Market, destaca que tras hacerse viral su plato de paella "ya se convirtió en un plato fijo en nuestro menú todos los días".