Rescate
La Guardia Civil rescata en Jaén a un hombre atrapado dos días en el cauce de un arroyo
El varón de 67 años sufrió una caída al interior del cauce e intentó salir del lugar recorriendo cinco kilómetros, pero las contusiones, el agotamiento y las altas temperaturas acabaron por dejarlo inmovilizado a unos 200 metros de la población
EFE
Un vecino de Arroyo del Ojanco (Jaén), de 67 años, ha sido rescatado por la Guardia Civil después de permanecer más de dos días atrapado en el cauce de un arroyo al que cayó de forma accidental mientras paseaba por las inmediaciones del municipio.
Según ha informado la Guardia Civil, el hombre salió a caminar durante la tarde del pasado jueves cuando sufrió una caída al interior del cauce, en un punto situado varios kilómetros aguas arriba del lugar donde finalmente fue localizado.
La configuración del terreno, con taludes de difícil acceso, le impidió abandonar el arroyo por sus propios medios, según ha explicado en un comunicado.
Durante la jornada del viernes intentó salir del lugar recorriendo aproximadamente cinco kilómetros por el interior del cauce en dirección al casco urbano, con la esperanza de encontrar una zona accesible.
Sin embargo, las contusiones sufridas en la caída, el progresivo agotamiento y las altas temperaturas acabaron por dejarlo inmovilizado a unos 200 metros de la población.
Aviso de un vecino
La situación cambió sobre las 21.00 horas del sábado, cuando un vecino que paseaba por la zona escuchó sus peticiones de auxilio y dio aviso a la Guardia Civil.
Hasta el lugar se desplazó una patrulla del puesto de Beas de Segura, cuyos agentes encontraron al hombre desorientado, muy debilitado y con múltiples contusiones. La extracción resultó especialmente complicada debido a la dificultad del terreno.
Para poner a salvo a la víctima, los guardias civiles contaron con la colaboración de varios vecinos de Arroyo del Ojanco, que ayudaron a improvisar un sistema de elevación mediante cuerdas y un manto utilizado habitualmente durante la recolección de la aceituna.
Una vez rescatado, el vecino fue atendido en el lugar y trasladado posteriormente al Hospital de Alta Resolución de la Sierra de Segura donde recibió asistencia médica por las lesiones sufridas durante los más de dos días que permaneció atrapado.
- Aviso naranja por tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento: la Aemet advierte de un giro radical del tiempo en la Comunitat Valenciana
- Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol con capacidad para más de 85.000 personas
- La C. Valenciana lidera el desplome del mercado inmobiliario con una caída de ventas del 35 % en un año
- El alcalde de l'Alcúdia de Crespins mantiene la consulta para borrar el nombre de Isabel-Clara Simó y pide al instituto que acepte el cambio
- Vecinos de Velluters: 'La actuación policial está muy bien, pero necesitamos más del ayuntamiento
- Varias tormentas descargan granizo de gran tamaño en el interior de Valencia
- El juez descarta por ahora los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal en la investigación al excomisionado de la dana
- La UCO constata que el abogado José María Corbín reinvertía las mordidas del caso Azud en plazos fijos