Marcos Vázquez, experto 'fitness' sobre la longevidad: "Dormir bien, moverse y conectar con los demás es la base para una vida plena"

Factores que fomentan la perdurabilidad están cada vez más presentes en nuestro día a día. Expertos en la materia estudian la fórmula que alarge los años de vida, Marcos Vázquez es entrenador personal y especialista en hábitos saludables, tanto alimenticios como físicos. En sus redes sociales comparte contenido relacionado con la construcción de las rutinas más eficaces para asegurar una vida completa; se centra en la actividad física que prolonga la longevidad, que se sustenta por cuatro pilares.

Los cuatro elementos de la actividad física

El movimiento diario es la base de todo; evitar el sedentarismo es clave, ya sea caminar o subir escaleras. Al igual que el entrenamiento de resistencia, preservar la masa muscular y su función es esencial para reducir el riesgo a enfermar en el futuro, el experto lo califica cómo "un seguro de vida". El ejercicio aeróbico también contribuye a la prolongación vital ya que mejora la salud cardiovascular y la capacidad pulmonar. Pero, Marcos Vázquez insiste que el pilar fundamental es practicar un deporte; ya que además de todos los beneficios físicos, el componente lúdico es esencial porque la motivación que produce deriva en una motivación para establecer una rutina sin que esta se sienta una obligación, del mismo modo que la combinación de diversas intensidades es directamente beneficioso para el corazón.

Los deportes más recomendados son los que incluyen más cambios de dirección, aceleraciones, saltos o frenadas. Pero, el especialista avisa de que depende que hábitos adoptemos, esto son beneficiosos o perjudiciales en lo que se refiere a la longevidad.

Rutinas que mejoran la calidad de vida

En una publicación reciente, Marcos Vázquez asegura que las terapias de optimización hormonal son las más eficaces para mejorar la calidad de vida, siempre y cuando estas lleven un seguimiento médico.

Además, tanto ejercicios de fuerza de 2 a 4 días por semana, como caminar todos los días y dormir entre siete y ocho horas en un horario regular, al igual que limitar los alimentos ultra procesados, construir relaciones sociales sólidas, e introducir la lectura y el constante aprendizaje, como el consumo equilibrado de proteína y fibra; está demostrado que alarga los años de vida hasta 10 años.

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Asimismo, practicar cardio, hiit e incluir sesiones de sauna en nuestro estilo de vida contribuye a la longevidad; al menos ocho años más. Otros protocolos tales como la terapia de luz roja, los baños fríos y el consumo de creatina aportan beneficios saludables; pero, como indica el experto, abusar de ellos es más perjudicial que la falta de actividad física en el día a día.