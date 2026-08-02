El terremoto asusta a los vecinos de la Región de Murcia: “Fue como un gran trueno que rompió la barrera del sonido”

El terremoto de magnitud 4.1 en la escala Richter, que este sábado se sintió en numerosos puntos de la Región de Murcia en torno al mediodía, asusta a vecinos y visitantes que temen posibles réplicas de este sismo. Las localidades de Barqueros, Pliego, Ricote o Mula fueron algunas de las más afectadas por este suceso que sintió con intensidad en Murcia, Totana, Molina de Segura y Alcantarilla.

En Murcia, vecinos de los barrios como San Andrés notaron cómo el temblor sacudía sus casas, esta situación también se repitió en la Gran Vía en la que, aunque los viandantes no notaran el terremoto, los vendedores de cupones de la ONCE tuvieron que salir de sus cabinas, debido al sismo.

No obstante, el epicentro de este terremoto quedó registrado según el Instituto Geográfico Nacional entre las localidades de Pliego y Barqueros. En la pedanía murciana, su alcalde Diego Martínez, afirmó a este diario que el temblor se sintió “durante cinco o seis segundos, pero despertó a todo el pueblo”.

El epicentro del terremoto junto a Barqueros, en la web del IGN. / IGN

Asimismo, informó que “no ha habido que lamentar daños, pero sí ha asustado a todo el mundo”. Algunos de los vecinos le contaron que el sismo fue “como un gran trueno que rompió la barrera del sonido”. Las personas que en ese momento frecuentaban bares y restaurantes de la localidad, según Martínez, “salieron a la calle, ya que el temblor movió sillas y mesas de los locales”.

Por último, el alcalde pedáneo de Barqueros, señaló que “hay vecinos que se están yendo del pueblo” porque “me han informado que podrían producirse réplicas próximamente”.

Los muebles también temblaron en Ricote o Albudeite, otras localidades en las que el temblor también actuó sorprendiendo incluso a turistas que se encontraban en casas rurales en estos lugares.

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Por su parte, en ciudades como Pliego, sus habitantes afirman que allí el terremoto se pudo sentir durante algunos segundos más, dejando la misma estampa que en otros lugares de la Región, personas asustadas dejando locales de restauración para tomar la calle, ante la preocupación del momento.