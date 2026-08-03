Arnau (24 años), viviendo solo en una casa en la montaña : "Consigo elevados ingresos de mi canal de Youtube y de mi granja"

Desde niño, Arnau sentía que no encajaba en la ciudad y solo encontraba verdadera tranquilidad cuando iba al monte con su familia. Con 18 años, dio el paso a mudarse lejos de todo para vivir de forma casi autosuficiente por su cuenta.

Vivía en Barcelona con sus padres y el fin de semana viajaban a una casa en el monte en la que ahora reside completamente solo. "No me acababa de gustar la ciudad, me sentía mal y sin energía. En esta casa me sentía mucho mejor", comparte Arnau sobre cambiar de aires.

Depende solo del supermercado para lo necesario y produce él mismo todo lo demás

"La mayoría de verduras vienen de mi huerto y la carne de la caza. También tengo pollos para autoconsumo y gallinas para los huevos", dice Arnau sobre su alimentación y forma de abastecimiento.

Estudió agricultura y ganadería ecológica y se abastece, salvo los productos que solo puede conseguir en el supermercado, de todo lo que produce en casa e incluso fabrica su propio jabón.

A lo que se dedica profesionalmente a sus 24 años es a diferentes granjas y a un negocio de aprovechamiento de embutidos de lo que le sobra de la caza. Pero su principal fuente de ingresos tiene que ver con su sueño de infancia de tener un conejo. A los 10 años consiguió uno, que fue el que le inspiró a criar conejos para después venderlos a familias.

Además, Arnau retrata en redes sociales su estilo de vida y es con esto con lo que consigue "elevados ingresos". "Lo que me permite cobrar es combinar la granja con las redes sociales", relata el joven.

Y es que los placeres actuales de su vida son esos: vivir rodeado de naturaleza, junto a sus animales y valerse de su granja y el canal de Youtube.

Con un estilo de vida autosuficiente y sin lujos que comparte con sus seguidores para animar a probarlo, Arnau nota significativamente el ahorro comparado con vivir en la ciudad. "Te gastas menos y comes por 10 o por 100 de lo que compras. Al final no es lo que se ahorra, sino la calidad de lo que ganas", asegura.

Arnau se retiró a la montaña para vivir con la vitalidad y energía que le faltaba en la ciudad. Y aunque no se considera del todo autosuficiente, sabe que podría vivir y prosperar perfectamente en la montaña. Que es justo lo que pretende seguir haciendo.