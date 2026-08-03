Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BomberosRiesgo extremo incendiosCrisis migratoria CeutaMuere en El GenovésTerremotoJubilaciónEclipse
instagramlinkedin

Fuego

Un incendio en una planta de residuos de Zamora activa las emergencias de Protección Civil

La columna de humo visible desde varios puntos de la provincia alertó a los ciudadanos, que llamaron en cerca de cuarenta ocasiones al centro de emergencias

Amplio despliegue de emergencias por un incendio en la planta de residuos de Roales

Amplio despliegue de emergencias por un incendio en la planta de residuos de Roales / A.B.G.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alejandra Bonel García

Roales

Un incendio declarado este lunes en la planta de tratamiento de residuos Zaresa, situada en el término municipal de Roales del Pan, en Zamora, ha provocado una amplia movilización de los servicios de emergencia de la provincia.

El fuego se originó a las 13.44 horas en las instalaciones ubicadas en la carretera de Valcabado. Desde ese momento, el centro de emergencias ha recibido cerca de cuarenta llamadas de ciudadanos que alertaban de la presencia de llamas y de una columna de humo en la zona.

Por el momento, no se han registrado heridos, aunque sí se ha quemado una nave.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y de los Bomberos del Parque Centro de la Diputación Provincial de Zamora. A petición de la institución provincial, el Ayuntamiento de Zamora también ha movilizado dos dotaciones del Parque Municipal de Bomberos.

El dispositivo municipal estuvo compuesto en un inicio por un vehículo nodriza y otro vehículo de apoyo. Sus efectivos trabajan de forma coordinada con los bomberos de la Diputación y con el resto de los servicios participantes en el operativo.

Medio Ambiente ha enviado varios medios para colaborar en las labores de extinción, mientras que también se ha informado del incidente a la empresa suministradora Nedgia Gas.

El incendio ha sido comunicado al Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente. Además, debido a su carácter industrial, se ha activado el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil. Los vecinos de Roales, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos han recibido alerta por nube tóxica, recomendando evitar actividades al aire libre y mantenerse alejados de la zona de riesgo.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para controlar el fuego y garantizar la seguridad de las instalaciones y de su entorno.

Noticias relacionadas

Refuerzos municipales desde Zamora

A las 15.45 horas, se informaba de una ampliación de los recursos destinados al siniestro, siendo la totalidad del operativo dos vehículos ligeros, dos autobombas, un vehículo nodriza, un camión escala, ocho efectivos (un sargento, un cabo y seis bomberos) y un turno completo de ocho bomberos.

Fuente: La Opinión de Zamora

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un hombre mientras corría por la montaña en El Genovés
  2. Podríamos habernos quedado a comer en València': la alcaldesa de Godelleta evidencia la desconexión la mañana de la dana
  3. Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol con capacidad para más de 85.000 personas
  4. El calor extremo cambia el perfil del turista y sus actividades en València
  5. Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells
  6. José Luis Parra (UGT-Ford): 'China ha dejado de ser una amenaza para convertirse en la salvación de Ford Almussafes
  7. El PSPV se monta un festival con influencers de la izquierda para armar su programa
  8. Varias tormentas descargan granizo de gran tamaño en el interior de Valencia

Finalizan las obras de adecuación de la Casa de les Dones de Xàtiva

Finalizan las obras de adecuación de la Casa de les Dones de Xàtiva

Catarroja promourà la declaració del Cant de la Carxofa i la Romeria de Sant Pere al Port com a béns immaterials

Catarroja promourà la declaració del Cant de la Carxofa i la Romeria de Sant Pere al Port com a béns immaterials

El hallazgo de una extensa pradera de posidonia en el Brosquil evidencia la alta calidad ambiental de las aguas de Cullera

El hallazgo de una extensa pradera de posidonia en el Brosquil evidencia la alta calidad ambiental de las aguas de Cullera

El Celtic se cruzará con el LASK y el Olympiacos busca rival tras el sorteo del 'play-off' de la Champions

El Celtic se cruzará con el LASK y el Olympiacos busca rival tras el sorteo del 'play-off' de la Champions

Preocupación en Tavernes por el tono verdoso del lago de la Goleta: el ayuntamiento invertirá 250.000 euros en dragarlo

Preocupación en Tavernes por el tono verdoso del lago de la Goleta: el ayuntamiento invertirá 250.000 euros en dragarlo

Arranque de récord en las las fiestas del Port de Sagunt y con varios "revolcones"

Arranque de récord en las las fiestas del Port de Sagunt y con varios "revolcones"

La UEFA sortea los 'play off' de la Europa League y la Conference League

La UEFA sortea los 'play off' de la Europa League y la Conference League

El Kolectivo Jóvenes Parke de Alfafar amenaza con llevar a la Generalitat a los tribunales por una deuda de más de 317.000 euros

El Kolectivo Jóvenes Parke de Alfafar amenaza con llevar a la Generalitat a los tribunales por una deuda de más de 317.000 euros
Tracking Pixel Contents