Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BomberosRiesgo extremo incendiosCrisis migratoria CeutaMuere en El GenovésTerremotoJubilaciónEclipse
instagramlinkedin

Nueva normativa

España prohibirá a los pescadores beber alcohol cuatro horas antes de empezar su jornada laboral

Los límites se mantienen sin cambios: 0,05% de alcohol en sangre y 0,25 miligramos por litro de aire espirado

Barcos arrastreros amarrados en el puerto de Marín.

Barcos arrastreros amarrados en el puerto de Marín. / Pedro Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jorge Garnelo

Vigo

El futuro real decreto sobre títulos profesionales de la pesca reforzará la lucha contra la ebriedad a bordo. Aunque los límites de 0,05% de alcohol en sangre o de 0,25 miligramos por litro de aire espirado se mantienen, la normativa prevé exigir que todos los buques cuenten con una política específica sobre el uso indebido de bebidas alcohólicas y de drogas. 

Esa política debe incluir, como mínimo, la prohibición de consumir alcohol en las cuatro horas anteriores a prestar servicio. El veto se aplicará a cualquier miembro de la tripulación y se mantendrá vigente hasta que su jornada laboral concluya.

Superar los límites de alcohol fijados en la legislación española se considerará estado de ebriedad a efectos del régimen sancionador. La medida alcanza a todos los buques de bandera nacional, sin distinción por eslora.

Noticias relacionadas

La prohibición de consumir alcohol durante las cuatro horas anteriores al servicio figuraba ya como recomendación en el Código STCW y ha sido incorporada a algunos convenios colectivos. La principal novedad del nuevo real decreto será convertirla en una obligación específica.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La niña de 13 años fallecida en el accidente de la autocarava en Benicàssim: Una joven promesa de Sagunt en el mundo del Agility
  2. La Generalitat equipara el eclipse a una situación de emergencia como la de la dana
  3. La Fiscalía pide casi 100 años de cárcel por la encerrona mortal del pianista del culto evangélico de Natzaret 'ofendido' por una mujer
  4. Fallece un hombre mientras corría por la montaña en El Genovés
  5. La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
  6. Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol con capacidad para más de 85.000 personas
  7. Fallece un joven de 32 años de Xàbia en un accidente de moto en Castell de Castells
  8. Cuánto dura la totalidad del eclipse en los puntos oficiales de la Comunitat Valenciana

Once trabajadores imputados por robar 42 veces en una empresa de cobre de València y repartirse las ganancias

Once trabajadores imputados por robar 42 veces en una empresa de cobre de València y repartirse las ganancias

La UD Alzira gestionará sus instalaciones a partir de enero y propicia la entrada de capital externo

La UD Alzira gestionará sus instalaciones a partir de enero y propicia la entrada de capital externo

Luz verde a sacar por tierra el gran velero que lleva más de un año encallado en Xàbia: se hará a partir del 13 de octubre

Luz verde a sacar por tierra el gran velero que lleva más de un año encallado en Xàbia: se hará a partir del 13 de octubre

Los monos pueden aprender a usar la IA para obtener recompensas

Los monos pueden aprender a usar la IA para obtener recompensas

Más de 230 niñas y niños participan en la escuela lúdico-educativa de verano de Bocairent

Más de 230 niñas y niños participan en la escuela lúdico-educativa de verano de Bocairent

Iván Martí reivindica la ciencia hecha desde València y anima a descubrir el universo en la Star Party de Alfarrasí

Iván Martí reivindica la ciencia hecha desde València y anima a descubrir el universo en la Star Party de Alfarrasí

Así fue la romería a Benicalaf 2026

Así fue la romería a Benicalaf 2026

Cientos de fieles recorrieron al alba la Vall de Segó

Cientos de fieles recorrieron al alba la Vall de Segó
Tracking Pixel Contents