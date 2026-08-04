'Lectura en movimiento', actividad enmarcada en la Feria del Libro promocionada por la OEI

Actividad propuesta por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el marco de la Feria del Libro 2026: 'Lectura en Movimiento'. Esta iniciativa, que se repetirá los próximos fines de semana, presenta a los participantes un itinerario a través de cinco estaciones. En cada una de ellas, una actriz lee a viva voz un pasaje de la obra escogida para la presente edición. En este caso, se trata de la trilogía hARTas / Muy hARTas / SuperhARTas, concebida por Antònia Torrelló y David García, que trata de dar visibilidad a más de 80 mujeres artistas que, a lo largo de la historia, han quedado relegadas a un segundo plano o a simples 'musas'.

Javier Quintana 1 4

Otra parada del itinerario planteado por el Parque de El Retiro.

Javier Quintana 2 4

Gran afluencia en la jornada inaugural.

Javier Quintana 3 4

Primera parada del itinerario, frente al Palacio de Cristal.