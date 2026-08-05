Carys Douglas sorprende en Mallorca al hablar en español y declarar su amor por Valldemossa
La hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones fue una de las protagonistas de la gala ‘Mallorca, Tierra de Honor’, en la que su padre recibió uno de los premios
Carys Douglas, hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, se convirtió en una de las grandes sorpresas de la gala ‘Mallorca, Tierra de Honor’ al pronunciar parte de su intervención en español y expresar públicamente el profundo vínculo que mantiene con la isla.
La joven destacó que Mallorca ocupa un lugar muy especial en su vida y señaló que algunos de sus recuerdos más felices están ligados a la isla, especialmente a Valldemossa, localidad con la que su familia mantiene una estrecha relación.
Durante su intervención, Carys Douglas explicó que regresa a Mallorca siempre que tiene la oportunidad y que suele hacerlo acompañada de su familia. Sus palabras pusieron de manifiesto la importancia emocional que la isla ha tenido durante su infancia y juventud.
Carys Douglas no descarta vivir en Palma
Preguntada por la posibilidad de establecerse en Palma en el futuro, la hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones no cerró la puerta a esa opción.
No obstante, reconoció que actualmente reside en Nueva York junto a su hermano, por lo que un posible traslado a Mallorca no parece inmediato.
Con simpatía, Carys Douglas pidió disculpas por su nivel de español y aseguró que, después de pasar unas semanas en la isla, espera mejorar su fluidez.
Su intervención fue uno de los momentos más comentados de una gala destinada a reconocer a personalidades que han contribuido a proyectar la imagen de Mallorca dentro y fuera de España.
Michael Douglas, homenajeado en los Premios Mallorca Tierra de Honor
Michael Douglas fue uno de los homenajeados en la primera edición de los Premios Mallorca Tierra de Honor, una iniciativa que reconoce la labor de figuras vinculadas a la promoción y difusión de la isla.
La presencia de Carys Douglas añadió un componente especialmente emotivo al acto, al recordar la relación personal y familiar que los Douglas-Zeta-Jones mantienen con Mallorca y, en particular, con Valldemossa.
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