Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cadáver mujerEclipseEl tiempo en la C. ValencianaColas tasa basuraÁtico ValènciaJubilación
instagramlinkedin

Carys Douglas sorprende en Mallorca al hablar en español y declarar su amor por Valldemossa

La hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones fue una de las protagonistas de la gala ‘Mallorca, Tierra de Honor’, en la que su padre recibió uno de los premios

Carys Douglas sorprende en Mallorca al hablar en español y declarar su amor por Valldemossa

Carys Douglas sorprende en Mallorca al hablar en español y declarar su amor por Valldemossa

EPress

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo López

València

Carys Douglas, hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, se convirtió en una de las grandes sorpresas de la gala ‘Mallorca, Tierra de Honor’ al pronunciar parte de su intervención en español y expresar públicamente el profundo vínculo que mantiene con la isla.

La joven destacó que Mallorca ocupa un lugar muy especial en su vida y señaló que algunos de sus recuerdos más felices están ligados a la isla, especialmente a Valldemossa, localidad con la que su familia mantiene una estrecha relación.

Durante su intervención, Carys Douglas explicó que regresa a Mallorca siempre que tiene la oportunidad y que suele hacerlo acompañada de su familia. Sus palabras pusieron de manifiesto la importancia emocional que la isla ha tenido durante su infancia y juventud.

Carys Douglas no descarta vivir en Palma

Preguntada por la posibilidad de establecerse en Palma en el futuro, la hija de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones no cerró la puerta a esa opción.

No obstante, reconoció que actualmente reside en Nueva York junto a su hermano, por lo que un posible traslado a Mallorca no parece inmediato.

Con simpatía, Carys Douglas pidió disculpas por su nivel de español y aseguró que, después de pasar unas semanas en la isla, espera mejorar su fluidez.

Michael Douglas celebra su 80 cumpleaños en Mallorca

Michael Douglas celebra su 80 cumpleaños en Mallorca

Sara Fernández

Su intervención fue uno de los momentos más comentados de una gala destinada a reconocer a personalidades que han contribuido a proyectar la imagen de Mallorca dentro y fuera de España.

Michael Douglas, homenajeado en los Premios Mallorca Tierra de Honor

Michael Douglas fue uno de los homenajeados en la primera edición de los Premios Mallorca Tierra de Honor, una iniciativa que reconoce la labor de figuras vinculadas a la promoción y difusión de la isla.

Noticias relacionadas

La presencia de Carys Douglas añadió un componente especialmente emotivo al acto, al recordar la relación personal y familiar que los Douglas-Zeta-Jones mantienen con Mallorca y, en particular, con Valldemossa.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Condenado a prisión por alojarse 26 días en pensión completa en un hotel de la Vall d'Alba e irse sin pagar
  2. Preocupación general en València por el poder de convocatoria
  3. Las Harley de la escolta policial del papa Benedicto XVI en València están a la venta en Wallapop
  4. La banda de música de Benifairó de la Valldigna se planta y rechaza actuar en las procesiones y pasacalles de las fiestas
  5. El Consell anticipa el choque con el Gobierno por la 'previsible llegada' a la Comunitat Valenciana de los menores llegados desde Marruecos a Ceuta
  6. Neinor entrega cerca de sesenta viviendas en la calle Turia de València
  7. La niña de 13 años fallecida en el accidente de la autocarava en Benicàssim: Una joven promesa de Sagunt en el mundo del Agility
  8. La Generalitat investiga también el nombramiento en el Institut Valencià de Cultura de un exalto cargo del PP

Detenido el dueño de un bar por matar a un cliente tras una noche de fiesta en València

Carys Douglas sorprende en Mallorca al hablar en español y declarar su amor por Valldemossa

Carys Douglas sorprende en Mallorca al hablar en español y declarar su amor por Valldemossa

Carys Douglas sorprende en Mallorca al hablar en español y declarar su amor por Valldemossa

Sánchez y el PSOE homenajean a las Trece Rosas en el 87 aniversario de su fusilamiento

Sánchez y el PSOE homenajean a las Trece Rosas en el 87 aniversario de su fusilamiento

Vox defiende su gestión de los Conciertos de Viveros: «Hemos ofrecido una programación de primer nivel»

Vox defiende su gestión de los Conciertos de Viveros: «Hemos ofrecido una programación de primer nivel»

Foios homenajeará a Ferran Torres este viernes por ganar el mundial

Foios homenajeará a Ferran Torres este viernes por ganar el mundial

Netanyahu asegura que el Ejército israelí no se replegará en Gaza hasta que Hamás se desarme

Netanyahu asegura que el Ejército israelí no se replegará en Gaza hasta que Hamás se desarme

Ale-hop invertirá 9,4 millones en su nueva plataforma logística en Castelló

Ale-hop invertirá 9,4 millones en su nueva plataforma logística en Castelló
Tracking Pixel Contents