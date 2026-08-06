¿La Coca-Cola se creó en el pueblo de Nino Bravo?

Nino Bravo regresa a casa no solo gracias a su canción "Un beso y una flor" convertida en himno en el Mundial de 2026, sino porque el cantante vuelve a dar la bienvenida a su propio pueblo, Aielo de Malferit, con el monolito dedicado a él y a su carrera a las puertas del municipio valenciano. Pero Nino Bravo no es el único emblema del lugar, sino que un famoso refresco también nació allí. Se trata nada más y nada menos que de la famosa Coca-Cola.

Nuez de Kola-Coca, la primera versión de Coca-Cola

Aún en activo, la empresa de Aielo de Malferit - en la provincia de Valencia- a la que se le atribuye la receta original de este característico refresco estadounidense es Destilerías Ayelo. Conocida como la “Botelleria”, se fundó en 1880 y se trata de una de las empresas de licores más antigua de España gracias a continuar con la tradición alcoholera de Ailero.

La firma sigue produciendo diferentes bebidas alcohólicas, licores artesanales y jarables con o sin alcohol, entre los que se encuentra un jarabe que tiene una hermana superestrella, la Nuez de Kola-Coca.

Botellas del lícor Nuez de Kola-Coca / Destilería Ayelo

Se trata de una bebida elaborada con hojas de coca, nuez de cola (Cola acuminata) y agua fresca. Una de las primeras diferencias con su paralela norteamericana que conocemos hoy en día es este último ingrediente, ya que la Coca-Cola usa agua carbonatada en vez de agua fresca.

¿Y cuándo es que estas dos bebidas coincidieron? Destilerías fue galardonada con numerosas condecoraciones por sus licores en importantes ferias internacionales, entre ellas la feria de Filadelfia de 1885. Allí presentaron la Nuez de Kola-Coca ofreciendo muestras a representantes de ventas americanas y es así que le llegó a un personaje clave, el farmacéutico John Stith Pemberton.

Un año después, Pemberton creó la bebida Coca-Cola comenzando una historia de éxito de más de 140 años. Ambas marcas mantuvieron una relación pacífica a pesar de su similitud hasta 1953, momento en el que Coca-Cola quiso expandirse hasta España y se encontró con un gran obstáculo: la patente. Las leyes españolas del momento impedían que una bebida de nombre tan parecido y con la misma base que Nuez de Kola-Coca se comercializase en el país. Así que a Coca-Cola no le quedó otra que comprar la patente.

Tras la compra de la patente de la receta original por 30.000 pesetas (unos 180 euros actuales), la bebida estadounidense continuó con la misma fórmula secreta que usaba y conquistaba en todo el mundo. Por su parte, la bebida valenciana adaptó su producción añadiéndole licor a la Nuez de Kola-Coca para que no hubiese problemas con las dos recetas que convivirían desde entonces en España.

Una historia que persiste aún con éxito diferente

Las dos bebidas continuaron sus caminos y es evidente cual de las dos triunfó mundialmente, pero Nuez de Kola-Coca no se detuvo.

La "Botellería", nombre con el que se fundó, pasó por varios dueños durante toda su historia hasta que en 1913 se quedó Joaquín Juan Monpó como propietario. Mompó abrió un nuevo establecimiento junto al Palacio del Marqués de Malferit donde aún permanece la fábrica actual. Igual que el reconocido Nino Bravo tiene su propio museo en el pueblo, la fábrica sirve de museo aún vivo para la historia de una bebida que no ha terminado todavía.

Edificio de Destilería Ayelo con su cartel emblemático / Destilería Ayelo

Los licores y jarabes de Destilerías Ayelo se siguen produciendo de forma tradicional para no dejar que se pierda el sabor auténtico que inspiró al refresco de cola que millones de personas disfrutan hoy en día sin saber que su origen queda en un pueblo valenciano llamado Aielo de Malferit.