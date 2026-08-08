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Ahogamiento

Una anciana de 97 años muere ahogada en una piscina particular de Plans de Sió (Lleida)

Se trata de la décima víctima mortal en piscinas desde que el pasado 15 de junio arrancó la campaña de baño en Cataluña

Un coche de los Mossos d'Esquadra

Un coche de los Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

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EFE

Una anciana de 97 años de edad falleció anoche ahogada en una piscina particular de Plans de Sió (Lleida). Según ha informado este sábado Protección Civil en un comunicado, el teléfono de emergencias 112 recibió a las 20.30 horas de anoche el aviso sobre este accidente.

Cuando los efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) llegaron al lugar, no pudieron salvar la vida a la mujer, de 97 años y nacionalidad española, según Protección Civil.

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Se trata de la décima víctima mortal en piscinas desde que el pasado 15 de junio arrancó la campaña de baño en Cataluña, donde una treintena de personas han resultado heridas por ahogamiento en piscinas, en su mayoría menores de edad.

Fuente: El Periódico

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