El incendio de Niebla supera las 8.000 hectáreas y amenaza poblaciones de Huelva: "Es imprevisible, peligroso y complejo"

El dispositivo desplegado en Niebla (Huelva) -que ha aumentado la dotación este domingo por la tarde con 605 profesionales, a los que se suman 178 medios materiales y hasta 26 medios aéreos- centra sus esfuerzos en evitar que el fuego llegue a poblaciones del entorno que ya han sido desalojadas.

Así lo ha destacado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha informado de que el incendio continúa activo y permanece activada la fase de emergencia, situación operativa 2, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía. Ya ha afectado a 8.000 hectáreas, ha asegurado, al tiempo que ha advertido que eso no significa que toda esa superficie esté quemada, ya que la totalidad se podrá comprobar una vez extinguido.

Los esfuerzos de la noche se centran en la línea norte del incendio

En una comparecencia pública ya entrada la noche, Sanz ha explicado que la estrategia es consolidar entre la madrugada y la mañana de este lunes una línea de defensa en el norte del incendio con el objetivo de proteger las poblaciones desalojadas para que, una vez resuelto eso, puedan centrarse los esfuerzos en la zona este.

"Confiamos en poder tener avance, pero en este tipo de incendios uno pierde la seguridad de lo que puede ocurrir, porque son tanto los cambios de viento, son tantas las circunstancias que provocan los focos secundarios, son tan complejos los fenómenos convectivos que pueden generar una distorsión del comportamiento del incendio, que lo convierten en un escenario imprevisible y, aunque trabajamos con esa confianza, somos conscientes de que es tan difícil, tan complejo y tan duro y peligroso, que, lógicamente, tenemos que estar preparados para cualquier situación", ha advertido Sanz.

La ministra de Transición Ecológica visita el Puesto de Mando Avanzado

Por la mañana, Sanz se ha reunido este domingo en el Puesto de Mando Avanzado con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien ha estado acompañada también por el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano.

Tanto Sanz como Aagesen han asegurado ser más optimistas dentro de la complejidad que en jornadas anteriores, aunque han querido ser prudentes sobre la evolución del incendio porque aún no se encuentra controlado. Además, ambos han destacado la lealtad y la coordinación entre administraciones a la hora de afrontar este suceso. Aagesen ha lamentado el aumento exponencial de los incendios forestales en el conjunto del país, que han afectado ya a 200.000 hectáreas de superficie. "El año pasado fueron 15 los incendios; este año vamos por 40", ha indicado.

La vicepresidenta tercera ha anunciado además que el Ministerio cubrirá el 50% del coste de la restauración hidrológica-forestal de la superficie que se haya visto afectada por los incendios.

Dos líneas de defensa al norte y al este de las llamas

El consejero ha relatado que este domingo se trabaja en dos líneas de defensa para luchar contra las llamas. La primera se sitúa en la zona más norte del incendio, "donde se pretende cerrar la posible evolución del mismo hacía las poblaciones, como una primera línea de contención".

La segunda ha sido desplegada en la margen izquierda del río Tinto con el objetivo de frenar una posible propagación hacia el este, hacia Pata del Caballo y la provincia de Sevilla si el incendio cruza el cauce.

“Hemos reforzado la protección de los núcleos de población y tenemos ya desplegadas dos nuevas líneas de defensa para anticiparnos a la evolución del incendio”, ha explicado el consejero.

474 personas desalojadas

Actualmente permanecen alejadas de sus viviendas 474 personas: 283 de Berrocal, 20 de Membrillo Alto, 73 de El Pozuelo, 14 de Marigenta, 21 de Raboconejo y Caballón, dos de Tumbalejo, 42 de La Florida, Las Arenas y los invernaderos próximos, otras cinco de Las Arenas y las siete evacuadas en la mañana de este domingo. Los dos términos municipales más afectados son los de Niebla y Valverde del Camino y el centro de acogida de la Cruz Roja a las personas desalojadas se ha situado en el teatro de Zalamea.

Según ha explicado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, las condiciones meteorológicas solo permitieron ejecutar una pequeña parte de la intervención planificada con fuego técnico prevista en la zona norte. El operativo sí ha avanzado con maquinaria pesada en la protección de Berrocal, El Pozuelo y Marigenta.

“La evolución durante la noche no ha sido del todo favorable, pero el incendio no ha alcanzado el escenario más adverso de los probables y, sobre todo, no ha generado nuevos riesgos para la población”, ha destacado Sanz.

Cinco vías se encuentran cortadas por la evolución de las llamas. En concreto, la HU-3106, de Niebla a Valverde; la A-493, de la Palma del Condado a Valverde; la HU-4103, de la Palma del Condado a Berrocal; HU-5104, de Zalamea la Real a Berrocal y la HU-6107 en Berrocal.

Sara Aagesen y Antonio Sanz, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Niebla (Huelva). / Delegación del Gobierno de Andalucía

Medio millar de profesionales trabajan en el fuego de Niebla

En cuanto al dispositivo, alrededor de medio millar de profesionales trabaja en la emergencia. Incluye 250 efectivos de EMA Infoca, 250 miembros de la Unidad Militar de Emergencias, los 16 profesionales de la BRIF de La Iglesuela y personal del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, además del resto de organismos activados.

A las 08:00 horas se incorporaron los primeros seis medios aéreos: dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y los dos helicópteros semipesados que acompañan a la BRIF. A lo largo de la jornada podrán operar hasta 26 aeronaves.

“Tenemos a medio millar de profesionales dando lo mejor de sí mismos frente a un incendio que sigue siendo muy complejo. Mantendremos todos los recursos necesarios y adaptaremos la estrategia a su evolución”, ha señalado Antonio Sanz.

A expensas de los cambios de viento y la humedad

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones ha señalado en una entrevista con Canal Sur Radio que “la situación sigue siendo complicada”, aunque “la noche ha sido un poco más favorable” a las jornadas anteriores.

Toscano ha advertido de que “la previsión es que el viento vuelva a rolar, que es algo que es una constante desde el jueves”. Además, la humedad va a ser muy baja en las horas centrales del día "y eso no favorece las labores de extinción".

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“La prioridad es salvar las vidas humanas, es lo primero, por eso, atendiendo al planteamiento de ayer tarde de la dirección de la emergencia, se evacuaron los 340 vecinos”, ha explicado.