Miles de ceutíes salen a la calle al grito de “Basta ya: Ceuta no se rinde”

Miles de ceutíes han salido este domingo a la calle en una multitudinaria manifestación que ha llenado la plaza de la Constitución para reclamar una respuesta ante la grave situación que atraviesa la ciudad tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio y lanzar un mensaje que ha sonado durante toda la tarde: “Basta ya. Ceuta no se rinde”.

Más de 10.000 según la organización y algo más de 5.000 según la Policía Nacional, convocados por las comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú junto a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta, se han manifestado sin incidentes durante algo más de una hora.

Ciudadanos de distintos barrios, edades y sensibilidades en una concentración planteada desde el principio como una expresión de unidad por encima de credos, culturas, procedencias o ideologías.

La presencia de miles de personas ha sido la gran protagonista de una tarde en la que las banderas, las voces y los mensajes de los ciudadanos han ocupado el espacio público.

Hoy, han repetido los convocantes, no era tiempo para colores políticos ni para diferencias religiosas, sino para Ceuta y los ceutíes, en una jornada en la que las distintas comunidades de la ciudad han querido mostrar que comparten una misma tierra y un mismo destino.

Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, acompañado por integrantes de la Asamblea y representantes de distintos grupos políticos, aunque la presencia institucional ha quedado en un segundo plano ante la respuesta ciudadana.

Una de las ausencias más destacadas ha sido la del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que no ha acudido a la manifestación, y al que pidieron a gritos su “dimisión”.

La concentración ha tenido como escenario una plaza de la Constitución abarrotada, donde los asistentes han coreado en distintos momentos consignas de “Basta ya”, “Sánchez dimisión” acompañado de algunos insultos, “Ceuta española”, “ilegales expulsión” o “Ceuta no se rinde”, entre otras, mientras se exhibían banderas de España y de Ceuta.

El ambiente ha sido reivindicativo, pero también de serenidad, en línea con el llamamiento de los organizadores a mantener la convivencia y evitar cualquier enfrentamiento.

El momento central de la movilización ha sido la lectura del “Manifiesto por la Unidad de Ceuta”, a cargo del presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta, Ramesh Chandiramani, en representación de las comunidades religiosas y de los vecinos que han promovido la convocatoria, y el mismo ha venido precedido del himno de España, que ha sonado por los altavoces.

El manifiesto ha arrancado con una declaración rotunda: “Ceuta es España”, para reivindicar después una ciudad plural, construida durante generaciones por personas de diferentes credos, culturas y procedencias, pero unidas por una misma convivencia.

“Somos ceutíes. Somos españoles. Y defendemos nuestra españolidad desde la unidad, desde la convivencia y desde el respeto mutuo”, ha proclamado Chandiramani.

El documento ha descrito la situación actual como “extraordinariamente crítica” y ha denunciado que Ceuta ha sufrido “una violación de la integridad territorial”, al tiempo que ha reclamado al Gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas una respuesta “inmediata, decidida y proporcionada” ante la presión migratoria, las necesidades de atención humanitaria y las dificultades de seguridad que afronta la ciudad.

Las comunidades religiosas y la Federación de Vecinos han pedido medios humanos y materiales suficientes, una atención prioritaria a las fronteras y una respuesta estable que permita garantizar la seguridad, la asistencia humanitaria, la protección de los servicios públicos y el bienestar de los ceutíes.

“Ceuta no puede afrontar sola una situación que supera ampliamente sus capacidades y que afecta al conjunto de España y de Europa”, recoge el manifiesto.

Pero el texto leído ante los miles de asistentes también ha querido marcar distancia con cualquier mensaje de rechazo hacia quienes llegan a la ciudad y poner el acento en la convivencia.

“Esta llamada no nace del rechazo a nadie, sino de la responsabilidad hacia todos”, ha señalado Chandiramani, quien ha defendido que proteger la convivencia implica preservar tanto la dignidad de las personas como la seguridad de la población y la cohesión social.

Las cuatro comunidades religiosas han reivindicado además su voluntad de formar parte de la solución y han apelado a los valores compartidos de paz, fraternidad, solidaridad, justicia y ayuda al prójimo.

El manifiesto ha incorporado así un mensaje de esperanza dirigido a una ciudad que, según sus promotores, ha demostrado a lo largo de su historia capacidad para superar momentos especialmente difíciles gracias a la fortaleza de sus ciudadanos y a la solidaridad entre vecinos.

La movilización ha concluido con un llamamiento a las autoridades para que actúen con “responsabilidad, compromiso y respuestas”, a la sociedad española para que muestre su solidaridad y a los propios ceutíes para que mantengan la serenidad, la confianza y la unidad.

Un mensaje que ha vuelto a resumirse en el lema que ha presidido toda la convocatoria: “Ceuta no se rinde, Ceuta no se divide y Ceuta no pierde la esperanza”.

El acto, que tras permanecer en la plaza de la Constitución durante más de media hora, se trasladó hasta las inmediaciones de la Delegación del Gobierno, donde se ha increpado a Pérez Triano y se ha seguido con las proclamas que han venido centrando toda la manifestación.

Tras algo más de una hora de protestas, la manifestación ha terminado sin incidentes y con los ciudadanos abandonando progresivamente la plaza de los Reyes después de una concentración que ha dejado como principal imagen la de miles de personas juntas, más allá de sus diferencias.

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La última frase del manifiesto ha resumido el espíritu de una tarde en la que la protagonista no ha sido ninguna formación política ni ninguna institución, sino una ciudad que ha querido hablar con una sola voz: “Viva la convivencia. Viva Ceuta. Viva España”.