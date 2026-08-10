El incendio de Niebla se expande a "velocidad desorbitada y está fuera de la capacidad de control": abarca ya 20.000 hectáreas y se estudian más desalojos

El incendio forestal en Niebla, en la provincia de Huelva, sigue empeorando y extendiéndose por los cambios constantes de viento y por la multiplicación de los focos secundarios en todas direcciones que están haciendo imposible su extinción. El fuego abarca una superficie ya de 20.000 hectáreas (uno de los más devastadores de los últimos años) y se encuentra "fuera de la capacidad de control" por parte de los dispositivos del Infoca y de la UME desplegados sobre el terreno. En este escenario, a lo largo de este lunes se podrían producir nuevos desalojos además de los 474 que ya se han realizado y que podrían afectar a las provincias de Huelva y Sevilla, en el entorno de El Madroño.

Los servicios emergencia contaban con encontrar alguna ventana de oportunidad por una mejora de las condiciones climatológicas durante el domingo. Sin embargo, el balance de la jornada fue incluso peor y el lunes, desde primera hora, se han incrementado las rachas de viento y se han multiplicado los focos secundarios. "Se están produciendo un crecimiento a una velocidad desorbitada y con longitudes imprevisibles. Está avanzando en tiempo récord. El fuego está fuera de la capacidad de extinción, no por falta de medios, sino por su propia evolución que hace imposible controlarlo", explicó el consejero de Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien advirtió de la "gran peligrosidad y complejidad" del incendio.

Así, los trabajos coordinados por la Junta de Andalucía con la colaboración del Gobierno de España (tras la declaración del nivel 2 de emergencia) se están centrando en evitar víctimas y en impedir que el fuego entre en poblaciones que se encuentren ya desalojadas. "La prioridad es salvar vidas, en segundo lugar proteger las poblaciones y en tercer lugar ahogar el incendio en la medida de lo posible", completó el delegado del Gobierno en funciones, Francisco Toscano.

Dentro de esta planificación el empeoramiento de las condiciones durante la mañana del lunes mantiene sobre la mesa que sean necesarios más desalojos dentro de la provincia de Huelva, en la pedanía de Las Delgadas, y ya dentro de Sevilla en El Madroño y cuatro de sus pedanías. En estos dos casos, los municipios están ya preavisados y activados todos los servicios necesarios.

Los objetivos para el lunes

Ante la evolución del fuego, los objetivos del dispositivo de emergencia son, por un lado, el confinamiento del sector comprendido entre El Pozuelo, Marigenta y El Berrocal, mediante la combinación de maquinaria pesada, medios terrestres y quemas de ensanche. El reto ahí es evitar que afecte a las poblaciones. En segundo lugar, se actúa sobre el flanco sureste, donde maquinaria pesada y personal de tierra trabajan sobre la línea negra del perímetro avanzando hacia el nordeste.

Finalmente, se ha realizado un refuerzo de una segunda línea de contingencia situada en la carretera de Aznalcóllar a El Berrocal, destinada a contener el frente que pueda superar la primera línea de control.

"El incendio seguirá extendiéndose"

Tras cuatro días de lucha contra el fuego los servicios de emergencia tienen la convicción de que el incendio "seguirá extendiéndose" y va a sumar nuevas hectáreas arrasadas especialmente debido a la proliferación de focos secundarios que suponen además un aumento de la "peligrosidad". "Es una carrera de fondo", detalló Antonio Sanz, quien asumió de esta forma que el fuego podría permanecer aún varias jornadas fuera de control si no hay un cambio en las condiciones metereológicas. La superficie afectada abarca ya 20.000 hectáreas de eucaliptal, dehesa y pinar.

Ante esta situación, el Gobierno central y la Junta de Andalucía han hecho un llamamiento a la población a respetar las órdenes: "Nadie puede volver a sus casas porque es imposible determinar qué zonas son seguras y cuáles pueden verse afectadas", apuntó Sanz quien en esta línea incidió en el riesgo que supone la evolución del fuego para los servicios de extinción que pueden quedarse aislados en cualquier momento entre distintos focos.

Para frenar esta evolución del fuego, Gobierno y Junta suman 600 efectivos y 26 medios aéreos sobre el terreno, unos medios que según Junta de Andalucía y Gobierno de España son el máximo que se pueden desplegar en el terreno dentro de condiciones de seguridad. "No es un problema de falta de recursos sino de cómo evoluciona el propio fuego.

En este sentido, además de las localidades que están ya desalojadas y las que se encuentran en situación de preaviso, hay cinco carreteras que permanecen con el tráfico interrumpido debido a la peligrosidad por el fuego. Concretamente, la HU-3106, la A-493, la HU-5104, la HU-4103 y la HU-6104. También continúa cortado un camino entre Marigenta y Las Delgadas. Junto a esto, está suspendido el tren turístico Minas de Riotinto desde el domingo.