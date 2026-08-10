Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse en ValènciaEl tiempo en ValenciaSalario para vivir en ValènciaCrimen ValènciaPlan de RecuperaciónFerran Torres
instagramlinkedin

Óbito

Muere Rafael Romero, padre de la actriz Blanca Romero, tras una delicada enfermedad

La actriz y modelo asturiana se despide de su progenitor tras una delicada situación de salud que ha mantenido en vilo a la familia

Blanca Romero.

Blanca Romero. / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

Días de profundo dolor para Blanca Romero y toda su familia. Rafael Romero, padre de la actriz y modelo asturiana, ha fallecido este domingo después de atravesar en los últimos meses una delicada situación de salud que había mantenido en vilo a sus seres queridos. La noticia supone un duro golpe para Blanca, especialmente después de haber acompañado muy de cerca a su progenitor durante esta complicada etapa.

En los últimos meses,había estado especialmente pendiente de la salud de su padre. La propia actriz no dudaba en sincerarse sobre la situación que atravesaban y reconocía que estaban viviendo un momento complicado. En este contexto, visitar a su padre en Asturias se había convertido en una prioridad para ella, aprovechando cada oportunidad para estar a su lado y compartir con él unos momentos que ahora adquieren un significado todavía más especial.

La relación entre Blanca y su padre siempre ha estado marcada por un fuerte vínculo familiar. Rafael era una figura fundamental dentro de esa familia asturiana a la que la intérprete permanece profundamente unida, y Blanca ha dejado en numerosas ocasiones entrever el enorme cariño y admiración que sentía por él.

Noticias relacionadas

Ahora, Blanca afronta una de las pérdidas más dolorosas de su vida arropada por los suyos. El último adiós a Rafael Romero tendrá lugar en el Tanatorio Gijón-Cabueñes, donde permanece instalada la capilla ardiente. Tanto el velatorio como la posterior incineración se celebrarán en la intimidad, tal y como ha querido la familia en estos momentos de profundo dolor.

Fuente: El Periódico

Añádenos en Google
  1. Domingo y Ramón, pescadores de Gandia: «Con este calor las medusas se quedan cerca de la orilla hasta diciembre»
  2. Brutal agresión homófoba a un grupo de niñas de 14 años en Benialí al grito de 'Viva Franco
  3. El puente más largo del calendario en la Comunitat Valenciana: confirmados los 4 días libres
  4. 27 personas heridas en Altea al impactar una carcasa contra el público durante el Castell de l'Olla
  5. Sopar a la fresca' junto al mar: la tradición valenciana que llena la Malva-rosa cada verano
  6. Última hora de los incendios en Castellón: Centran los esfuerzos en Tírig tras controlar el fuego en Culla y mejorar en la Serra d'en Galceran
  7. Otro zarpazo en el acantilado de Xàbia: taladran la roca viva del Cap Negre para construir más chalés
  8. Cuándo ponerse y quitarse las gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto en València

Eclipse solar en Ontinyent: estos serán los accesos cerrados y las zonas recomendadas para verlo

Eclipse solar en Ontinyent: estos serán los accesos cerrados y las zonas recomendadas para verlo

En imágenes | Un potente terremoto sacude Colombia

En imágenes | Un potente terremoto sacude Colombia

Alfafar avanza en la renovación del Mercado Municipal con una nueva fase de obras

Alfafar avanza en la renovación del Mercado Municipal con una nueva fase de obras

Enjambres de microrrobots eliminan microplásticos del suelo y del agua

Enjambres de microrrobots eliminan microplásticos del suelo y del agua

Declarados dos incendios forestales en Villar del Arzobispo y Villalonga

Declarados dos incendios forestales en Villar del Arzobispo y Villalonga

“Las niñas están muy afectadas. Han vuelto al médico por nuevas secuelas de la agresión”

“Las niñas están muy afectadas. Han vuelto al médico por nuevas secuelas de la agresión”

El Ministerio de Igualdad remite dos oficios a Sagunt por el cartel de una peña de una mujer desnuda agredida por un toro

El Ministerio de Igualdad remite dos oficios a Sagunt por el cartel de una peña de una mujer desnuda agredida por un toro

El PSPV denuncia el recorte de una cuarta parte de los puntos de encuentro de menores tutelados y sus familias

El PSPV denuncia el recorte de una cuarta parte de los puntos de encuentro de menores tutelados y sus familias
Tracking Pixel Contents