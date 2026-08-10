Una decena de proyectos estudiarán el eclipse, de la corona solar a la conducta errática de personas y animales: "Será increíble"

El eclipse total de sol del 12 de agosto será mucho más que un espectáculo astronómico. Para millones de personas, este evento será la "oportunidad de toda una vida" para observar cómo la Luna oculta por completo el disco solar y crea una noche repentina durante unos instantes. Pero para la comunidad científica, más allá de la maravilla y el asombro, este eclipse será una herramienta de estudio para indagar en fenómenos tan diversos como los cambios en la corona solar hasta el comportamiento errático de animales y personas ante un acontecimiento tan excepcional. En total, según explican varios expertos consultados por EL PERIÓDICO, el día del eclipse habrá al menos una decena de proyectos científicos en marcha en toda España aunque la cifra final podría ser aún mayor. "Será un día increíble para ampliar el conocimiento humano ", afirma Fernando Jáuregui, astrofísico y divulgador.

La NASA ha anunciado ya el lanzamiento de un vuelo científico para sobrevolar la franja de totalidad del eclipse, apuntar al sol con cuatro cámaras de alta resolución y capturar "al menos 20 imágenes por segundo" de la corona solar en varias longitudes de onda de luz visible e infrarroja. La Agencia Espacial Europea, que observará el eclipse desde Teruel, afirma que aprovechará el evento para recopilar datos científicos sobre el sol para después contrastarlos con sus modelos numéricos y comprobar así si sus predicciones sobre la corona solar y la estructura del campo magnético de nuestro astro son correctas y si, eventualmente, hay que introducir cambios para predecir su evolución. Esta información podría resultar clave para mejorar la predicción frente a tormentas magnéticas y otros eventos que pueden perjudicar las telecomunicaciones, los satélites y hasta los GPS terrestres.

La información sobre la corona solar es clave para mejorar la predicción frente a tormentas magnéticas y otros eventos que pueden perjudicar las telecomunicaciones, los satélites y hasta los GPS terrestres

Uno de los proyectos más esperados en España será la puesta en marcha de NATE, una red coordinada de telescopios para estudiar la corona solar y, sobre todo, para involucrar a la ciudadanía en el estudio del sol. La iniciativa, liderada por el Instituto de Astrofísica de Canarias, se pondrá en marcha el próximo 12 de agosto en Palencia, en los alrededores del cerro del Otero. En los siguientes años se extenderá a otros puntos de los territorios agraciados con la "franja de totalidad" de los futuros eclipses en coordinación con la Universidad Mohammed VI Politécnica (UM6P) de Marruecos, el National Solar Observatory (NSO) de Estados Unidos y varias instituciones científicas españolas. Experimentos similares realizados en otros eclipses lograron recopilar datos inéditos sobre la evolución de los bucles coronales en el perímetro del sol, los campos magnéticos de nuestro astro rey y el vaivén de los vientos solares.

Más allá de la física solar

El eclipse no es solo una oportunidad para estudiar el sol. En Catalunya, el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) y el Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) han explicado que llevarán a cabo un proyecto de ciencia ciudadana para entender cómo reacciona el cuerpo humano ante los cambios ambientales y la emoción producida por el eclipse. El Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, ha anunciado el despliegue de tres globos sonda para analizar el comportamiento de la atmósfera antes, durante y después del eclipse para estudiar eventuales cambios de temperatura, humedad, presión atmosférica y viento durante la jornada del 12 de agosto. También se llevarán a cabo mediciones paralelas en otras ciudades de las provincias de Tarragona, Lleida y Barcelona para entender cómo estos parámetros cambian en función de la cercanía a la franja de visibilidad total del fenómeno.

Proyectos de ciencia ciudadana involucrarán a la población en el estudio de la fauna, la atmósfera y el sol durante el fenómeno astronómico

Una red de ciencia ciudadana también ha creado un proyecto para estudiar la respuesta de la fauna ante el eclipse. Para ello, el 12 de agosto se desplegará una red de observadores voluntarios que grabarán fauna salvaje de todo tipo (especies marinas incluidas) y también animales domésticos, de granja, y ejemplares alojados en zoológicos durante los momentos clave del fenómeno para ver cómo reaccionan cuando la luz solar desaparece de forma súbita y durante unos instantes. Según explican los impulsores de este fenómeno, el objetivo no es solo reunir "imágenes espectaculares" de animales durante un momento así, sino obtener una "visión amplia" de lo que ocurre en distintos ecosistemas cuando el sol desaparece de forma imprevista.

Un tesoro científico

Según explica Jáuregui, el punto fuerte de los proyectos de investigación que veremos durante el eclipse del 12 de agosto es, justamente, su "variedad". "Hay proyectos liderados por instituciones científicas españolas y estudios realizados por investigadores internacionales que viajarán a España para aprovechar las condiciones de observación pero también iniciativas de ciencia ciudadana que buscan hacer partícipe a todo el mundo de un momento así", afirma el divulgador científico en una entrevista con EL PERIÓDOCO. "En el pasado, los eclipses sirvieron para lograr avances científicos tan importantes como la comprobación definitiva de la teoría de la relatividad general de Einstein o hasta para descubrir el helio, el segundo elemento de la tabla periódico nombrado así en honor del dios griego del sol", relata con entusiasmo el especialista, mientras reafirma que "es emocionante ver cómo tantos años después un fenómeno natural así continúa ofreciendo oportunidades científicas únicas".

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"Es emocionante ver cómo tantos años después un fenómeno natural así continúa ofreciendo oportunidades científicas únicas" Fernando Jáuregui

En el caso del próximo eclipse, explica, el día 12 de agosto se recopilarán miles de datos, pero, seguramente, en la mayoría de casos los resultados científicos tardarán "semanas, meses o incluso años en llegar". "Es una lección de ciencia. Los trabajos serios no son inmediatos. Para obtener conclusiones fiables se necesita revisar los datos, analizarlos con detalle y comprobar que las interpretaciones son sólidas. Y eso requiere su tiempo", afirma Jáuregui. "La ciencia no funciona con resultados instantáneos, pero eso la hace aún más fascinante. Este eclipse nos dejará tras de sí un largo rastro de conocimiento y, quizá, también algún que otro descubrimiento que nos ayude a mirar de una forma distinta el mundo que nos rodea", reflexiona el científico.