20.000 hectáreas, 7 carreteras cortadas y 800 desalojados: la amenaza del incendio "fuera de control" de Niebla se extiende por Sevilla y Huelva

Cinco días después del primer aviso el incendio de Niebla (Huelva) el fuego arranca otra jornada más fuera de control y extendiéndose a una "velocidad desorbitada" debido a los continuos cambios de viento, a la multiplicación de focos secundarios por los fenómenos convectivos, a la complejidad del terreno y las altas temperaturas. Los servicios de extinción confiaban en contar con una cierta mejoría climatológica el domingo pero se han encontrado con dos jornadas consecutivas de empeoramiento que han incrementado la "inestabilidad y la peligrosidad del fuego". Ya se ha convertido en uno de los peores y más devastadores de los últimos años.

Hasta este martes el fuego que se inició en el término municipal de Niebla ya se ha extendido por aproximadamente 20.000 hectáreas de eucaliptal, dehesa y pinar (aunque se debe aún determinar cuántas han sido realmente arrasadas), hay 800 desalojados entre las provincias de Huelva y Sevilla (una cifra que puede aumentar a lo largo de este martes), hay siete carreteras cortadas con controles de la Guardia Civil y el despliegue de medios coordinados entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España supera los 600 profesionales que disponen de 26 medios aéreos.

"La prioridad es la seguridad de las personas y en segundo lugar proteger las poblaciones", repiten los responsables del equipo de extinción del incendio que trabajan para impedir que el fuego acceda a una decena de localidades y pedanías que se encuentran amenazadas. De momento, aunque han tenido que ser desalojadas, siguen separadas de las llamas. Aunque toda la población se ha trasladado y hay dispositivos para evitar que nadie intente entrar o transitar cerca de ellas.

Desalojos en Huelva y Sevilla

Dentro de la provincia de Huelva la amenaza se cierne sobre Berrocal, con 283 vecinos, seguido de El Pozuelo, con 73. También permanecen fuera de sus viviendas 42 personas de La Florida, Las Arenas y los invernaderos próximos; 21 de Raboconejo y Caballón; 20 de Membrillo Alto; 14 de Marigenta; cinco más de Las Arenas y dos de Tumbalejo. A esta lista se sumaron el lunes por la tarde, Las Delgadas y Montesorromeo con un total de 35 habitantes. En total, por tanto, 509 desalojos forzosos en la provincia de Huelva. A los servicios del Plan Infoca y los bomberos de la provincia se sumaron ayer por la tarde dos dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Huelva que se han desplazado hacia la zona de Nerva y Riotinto para colaborar en las labores de control del incendio. Precisamente, durante toda la jornada del lunes esta fue la dirección que tomó principalmente el incendio aunque al mismo tiempo se fue propagando hacia otras zonas a través de los focos secundarios y "saltos" de hasta varios kilómetros. El objetivo, no obstante, se alcanzó y el fuego no entró en Berrocal.

En el caso de Sevilla, de momento, el foco está centrado en El Madroño y en sus cuatro pedanías: El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo. Todas tuvieron que ser desalojadas en la jornada del lunes. Llevaban días esperándolo, como recuerda el alcalde, Antonio López, quien recuerda que hay muchos que rememoran el verano de 2004 cuando el municipio sufrió su peor incendio que afectó a más del 80% del territorio. Mientras los vecinos se reparten por casas de familiares o por El Castillo de las Guardas, los equipos de extinción tratan de defender las posiciones y evitar que la amenaza se propague . En total, están afectadas viviendas en las que están censadas 286 personas entre el municipio y sus pedanías.

De este dispositivo forman parte también los Bomberos de la Provincia de Sevilla. A Santiponce y Sanlúcar, desplegados desde primera hora de la tarde en El Madroño y la pedanía de El Álamo, respectivamente, se han unido ya efectivos de los Parques de Mairena del Aljarafe y Lebrija y Gerena va de camino. El dispositivo contará con cuatro Autobombas Rurales Pesadas (BRP) y una Autobomba Nodriza (BNP). "Los efectivos del Consorcio continúan prestando apoyo a las actuaciones vinculadas al desalojo preventivo y a las tareas necesarias en la zona, en coordinación con el dispositivo de emergencia establecido", apuntan desde Diputación de Sevilla que ha desplazado ya a este punto un retén de 19 bomberos y nueve vehículos para protegr las poblaciones. Además de las personas, se han realizado desalojos de animales y ganado, en colaboración con la Guardia Civil, para trasladarlos a un lugar seguro.

De momento, ni en Sevilla ni en Huelva hay más municipios en situación de preaviso, pero la evolución del incendio es desconcertante para los responsables del dispositivo de emergencias. "Es imposible determinar qué zonas son seguras y cuáles no con tantos cambios y focos secundarios", detalló el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. No hay por tanto una previsión de cuando podrán volver a sus viviendas los desalojados. La columna de humo sí que es visible ya de distintos puntos de las dos provincias.

Cielo nublado por el humo procedente del incendio de Niebla en Sevilla capital. / Marina Casanova

Sí permanecen cortadas siete carreteras repartidas por ambas provincias. Son vías que se encuentran en las proximidades del incendio o que comunican con algunas de las localidades desalojadas. En ellas hay dispositivos de la Guardia Civil que trabajan para impedir que nadie pueda acceder. Concretamente están afectadas la SE-6402 entre Aznalcóllar y El Álamo, la HU-3106, la A-493, la HU-5104, la HU-4103 y la HU-6104. También continúa cortado un camino entre Marigenta y Las Delgadas y el acceso a El Madroño a través de la A-476.

Amplio despliegue coordinado

En cuanto al despliegue de efectivos alcanza ya las 600 personas entre el Plan Infoca, la UME y el Ministerio de Transición Ecológica. Cuentan en total con 26 medios aéreos que se utilizan en función de las condiciones climatológicas. Los consorcios provinciales de bomberos de Huelva y Sevilla están inmersos también en los planes de actuación, al igual que la Guardia Civil o Protección Civil que están colaborando en las labores de desalojo de los municipios afectados.

"Es un incendio fuera de la capacidad de extinción, no por los medios sino por la evolución del propio fuego", explica Antonio Sanz, coordinador del plan de emergencias en un dispositivo reforzado por el Gobierno de España a través del delegado en funciones Francisco Toscano. Además de la Unidad Militar de Emergencias participan consorcios provinciales y parques locales de Bomberos y los medios disponibles del Ministerio de Transición Ecológica.

Dadas las características del incendio se está empleando maquinaria pesada y fuego técnico para defender especialmente las poblaciones amenazadas por el fuego. Sin embargo, apenas se ha podido trabajar en la extinción debido, entre otras cuestiones, a la gran "peligrosidad". Según los datos difundidos por la Junta de Andalucía los fenómenos convectivos han provocado saltos de hasta 3,5 kilómetros. "Llevamos cuatro días defendiéndonos de un incendio que cambia continuamente las condiciones de trabajo. Todavía no hemos tenido una oportunidad clara para atacarlo, pero cuando la tengamos la aprovecharemos al máximo", resumió el consejero Antonio Sanz.

Causas del incendio

Aunque la investigación sobre el origen del fuego se completa cuando haya sido extinguido, desde WWF han advertido de los peligros de esa zona: "El incendio deja en evidencia el grave riesgo de seguridad que suponen las grandes superficies de eucaliptales y pinares de cultivo industrial abandonadas en la provincia de Huelva. Son polvorines".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha señalado que el avance de las llamas "en una zona con abundante cultivo forestal industrial sin gestión ni mantenimiento preventivo" era "una situación advertida hace ya más de diez años" por ecologistas y colectivos locales, como la plataforma 'Fuegos Nunca Más' a través de su portavoz Juan Romero.