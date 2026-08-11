Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sidi SalerEl tiempo en ValenciaDónde ver el eclipseAlginetIncendios hoyMedusa
instagramlinkedin

Ministra de Sanidad

Mónica García ayuda a reanimar a un hombre que se ahogaba en una piscina natural de León

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, poco antes de las cinco de la tarde en la playa fluvial del río Burbia

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Valladolid

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha participado en las labores de reanimación que precisaba un hombre de unos 75 años que se sintió indispuesto mientras se bañaba en una piscina natural de Villafranca del Bierzo (León) y que permaneció inconsciente algunos momentos.

Fuentes del Ministerio han confirmado este martes a EFE la labor realizada por Mónica García, y el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha detallado que los hechos ocurrieron el pasado sábado, poco antes de las cinco de la tarde en la playa fluvial del río Burbia, desde donde recibieron varias llamadas pidiendo ayuda por el ahogamiento de esta persona.

Los alertantes explicaron que esta persona presentaba síntomas de ahogamiento como la piel amoratada y se encontraba inconsciente, aunque finalmente recuperó la consciencia por las técnicas de reanimación cardiopulmonar realizadas por la ministra y por otras personas que se encontraban en el lugar.

Posteriormente llegaron al lugar el helicóptero de Sacyl movilizado por Emergencias Sanitarias, que trasladó al hombre al Hospital de León, donde quedó ingresado, sin que por el momento se conozcan datos sobre su evolución, ha añadido el 1-1-2.

Noticias relacionadas

La presencia de Mónica García en la piscina natural coincidió con los días de descanso que habitualmente pasa en la zona durante el verano, según han confirmado a EFE vecinos de El Bierzo.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet activa avisos naranja por tormentas y granizo en Valencia con hasta 40 l/m2 en una hora: cuándo y dónde lloverá más
  2. El hotel Sidi Saler busca una segunda oportunidad
  3. Estos son los 9 puntos oficiales para el eclipse de sol en la Comunitat Valenciana con capacidad para más de 85.000 personas
  4. Detienen a un futbolista neerlandés de 20 años justo a tiempo en el aeropuerto de València, horas después de una violación
  5. Hallan muerto al vecino de Alginet desaparecido en la urbanización Los Lagos
  6. La Guardia Civil detiene a tres butroneros tras sorprenderlos en Benifaió
  7. Brutal agresión homófoba a un grupo de niñas de 14 años en Benialí al grito de 'Viva Franco
  8. El frente de tormentas deja chubascos 'intensos', reventones cálidos y rachas de más de 115km/h en Alicante y el sur de Valencia

Alerta por un incendio forestal declarado en Llíria: movilizan dos medios aéreos y un amplio dispositivo terrestre para sofocar las llamas

Alerta por un incendio forestal declarado en Llíria: movilizan dos medios aéreos y un amplio dispositivo terrestre para sofocar las llamas

Una plaga de medusas obliga a las autoridades francesas a parar tres reactores nucleares de la central de Gravelines

Una plaga de medusas obliga a las autoridades francesas a parar tres reactores nucleares de la central de Gravelines

Captan a un grupo de encapuchados merodeando por la noche en Bixquert

Captan a un grupo de encapuchados merodeando por la noche en Bixquert

El día en que Trump miró al eclipse solar sin gafas de protección

El día en que Trump miró al eclipse solar sin gafas de protección

Calor extremo durante la jornada del eclipse: la Aemet activa varios avisos por altas temperaturas en la Comunitat Valenciana

Calor extremo durante la jornada del eclipse: la Aemet activa varios avisos por altas temperaturas en la Comunitat Valenciana

Del centro de València a una escapada de fin de semana: ¿Kia EV3 o el nuevo Kia Sportage?

Del centro de València a una escapada de fin de semana: ¿Kia EV3 o el nuevo Kia Sportage?

Las playas de València, obligadas a reforzar su limpieza por el eclipse

Carlos Ferrero entrenará al amateur A del club deportivo Esport Base de Ontinyent

Carlos Ferrero entrenará al amateur A del club deportivo Esport Base de Ontinyent
Tracking Pixel Contents