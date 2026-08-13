El incendio de Huesca no da tregua y las llamas cercan el Monasterio viejo de San Juan de la Peña pese al enorme operativo desplegado

Lo que nadie quería que pasara acabó ocurriendo. Las llamas del incendio declarado en Las Peñas de Riglos (Huesca) han llegado este jueves al Monasterio viejo de San Juan de la Peña, obligando al operativo a actuar in extremis para salvar los bienes más preciados de la cuna de Aragón. Un convoi de la Unidad Militar de Emergencias tuvo que formarse a primera hora de la tarde para salvar los más preciado del monasterio, que resistió al cerco del fuego protegido por esa roca que marca su identidad y escribe la historia de la comunidad.

Durante la jornada, decenas de ojos seguían mirando al cielo. Casi como en el eclipse de este miércoles, en busca de la ráfaga de viento precisa y la lluvia ansiada para dar un nuevo aire al incendio, que ya ha acabado con 8.000 hectáreas de monte oscense y se empeña en no dar tregua a los exprimidos bomberos y voluntarios.

El jueves se cierrra con más pueblos confinados o evacuados y más vecinos que no pueden salir de sus casas o no deben volver a sus hogares. El operativo desplazado, de enorme magnitud tal y como se reconoce desde el Gobierno de Aragón, trabaja en contener las colas de un fuego que no da pistas de cómo acabará. Como el miércoles, las horas y las lluvias que se esperan para el fin de semana son el asa al que agarrarse para pensar que todo irá a mejor.

El incendio de La Peña visto desde El Rapitán de Jaca con Peña Oroel y San Juan de la Peña al fondo. / Servicio Especial

Ni siquiera la noche del miércoles al jueves fue positiva. El mensaje de que la bajada de la temperatura y la humedad permitía recortarle metros a las llamas no se produjo en el primer Cecopi de la jornada. El consejero de Interior de la DGA, Roberto Bermúdez de Castro, reconocía que la noche había sido "complicada" y calificaba de "intensa" la potencia del fuego. La única esperanza es que dos sectores, el tres y el cinco, sí se encontraban "más controlados y estabilizados".

El recuento deja alrededor de 500 efectivos y cerca de 30 medios aéreos trabajando en la extinción. Los responsables de la emergencia han señalado que "lo que más preocupa es la posible llegada al espacio protegido de San Juan de la Peña y las posibles afecciones que puede haber tanto al Monasterio Nuevo como al Monasterio Viejo". Así acabó ocurriendo.

Ya son doce los municipios desalojados: Botaya, Alastuey, Larués, Bailo, Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Santa Cruz de la Serós, Binacua y Osia. Además, está confinado Puente la Reina, la localidad de mayor tamaño en el entorno, con unos 3.000 habitantes. Y se mantiene el confinamiento también en Santa Cilia de Jaca, donde ya tuvo que desalojarse el miércoles el Camping Pirineos.

Sobre el territorio

La información y los alarmantes datos que deja el incendio de La Peña de Riglos viene acompañada de una noticia que ha cargado a la zona de indignación. El Seprona detenía a primera hora del jueves la detención de un hombre de 28 años como presunto autor del fuego que ya ha arrasado 8.000 hectáreas. Según ha informado EFE y ha confirmado EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en el marco de la investigación abierta por la Guarda Civil, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil localizaron el punto de inicio del fuego, que tal y como avanzó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se encontraba en la campa de acopio de materiales de construcción procedente de las obras realizadas en la carretera A-132 y ubicada en la misma orilla de la carretera.

Tractores haciendo cortafuegos en Santa Cilia. / Rubén Ruiz

La noticia provocaba conversaciones cargadas de indignación en Santa Cilia de Jaca y Puente La Reina, dos de las localidades que han sufrido cambios en su vida en las últimas horas por la presencia de un humo que rodea desde hace horas sus cascos urbanos. "Es alucinante que la gente siga haciendo estas cosas", resumían varios vecinos, al enterarse de la detención y recordar que "las cámaras de vigilancia grabaron lo que hizo".

Frente al enfado, la solidaridad. Eran muchas las familias y los amigos que hablaban del supuesto de tener que abandonar su pueblo y "ni se plantean" acudir a los lugares facilitados por las administraciones para ser acogidos: "Todos tenemos la casa de alguien en la que pasar unos días".

"En estos casos es cuando más se nota la cercanía de la gente", comentaba Pepi, que reconocía que con los vecinos más mayores costaba más abordar esta situación: "Muchos de los abuelos dicen que prefieren morir en su pueblo que tener que abandonarlo". Negociación mediante, desde el martes ya preparaban bolsas con enseres básicos "por si acaso" la alarma sonaba en sus teléfonos.

La misma solidaridad que se veía en los tractores que casi volaban por las carreteras para realizar cortafuegos en los campos más próximos a las carreteras y los pueblos. "Lo importante es que las llamas no puedan saltar", decían algunos vecinos que observaban otra de las tareas que sorprendía en Puente La Reina: la creación de balsas improvisadas en el río Aragón para "facilitar" la carga de agua de los helicópteros. Todo esfuerzo parece poco para contener unas llamas que se han atrevido incluso con allanar la joya de la corona del patrimonio aragonés y una pieza fundamental de su historia.