De las nubes en Asturias a la puesta de sol en Baleares: así ha sido el eclipse en cada zona de España

Armados con gafas y filtros, miles de personas en España han fijado la mirada en el horizonte para contemplar el eclipse total de Sol este miércoles 12 de agosto, un acontecimiento que no sucedía en la península ibérica desde hace más de 100 años.

Los ciudadanos de hasta 13 comunidades autónomas se han desplazado hasta los puntos oficiales y con mejor visibilidad para poder disfrutar de este fenómeno astronómico.

En Galicia, fuese eclipse total o parcial, el disfrute ha sido el mismo pese a las circunstancias de cada localidad, ya que algunas personas reconocían su decepción por el hecho de que las nubes impidiesen ver este proceso en su totalidad.

Mejor suerte ha tenido Santander, donde las nubes, que a priori podían meterse en el litoral, respetaron un momento único. A las 20.27 horas, más de un centenar de personas han podido disfrutar del eclipse total en la bahía de Santander gracias a los tres barcos contratados por el Gobierno de Cantabria.

En cambio, en Peña Cabarga, otro de los lugares de observación establecidos por el Gobierno regional, el día soleado ha dado paso a una tarde nubosa, en la que visibilidad se ha ido reduciendo progresivamente hasta ser nula.

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También decepción generalizada en la zona central y el litoral asturiano. Pasadas las 19.30 horas, el eclipse total de Sol empezó a convertir el día en noche en el Principado de Asturias, pero la niebla y las nubes bajas arruinaron el espectáculo en los principales puntos de observación.

Aunque en las horas previas se preveían cielos abiertos, a partir de las 18.00 horas un espeso manto cubrió tanto el Monte Naranco como el Parque del Oeste en Oviedo, una suerte similar a la vivida en Gijón y en toda la franja costera. Tan solo los aficionados que apostaron por cotas altas de montaña en el interior como Coto Bello (Aller), Tineo o Cangas del Narcea pudieron contemplar el histórico fenómeno en un cielo completamente despejado.

Hasta 73 puntos de observación en CyL

Miles de personas han disfrutado también en un entorno "privilegiado" como Castilla y León. La Comunidad contaba con 73 puntos de observación seleccionados que combinaban capacidad de acogida de las ciudades con la experiencia y las condiciones privilegiadas de numerosos municipios del medio rural, que ha favorecido una distribución más equilibrada de la afluencia de público en todo el territorio.

Por otro lado, los zaragozanos han desafiado al intenso calor y han observado emocionadas un fenómeno único que ha causado admiración conforme se iba oscureciendo. El Puente de Piedra ha ofrecido uno de los lugares más privilegiados para observar el eclipse, ya que desde este lugar el Sol se ve justo a la derecha de la Basílica del Pilar.

El eclipse solar se ha convertido, además, en una oportunidad para reunir a familiares y amigos. La playa de la Malva-rosa de Valencia, punto de observación oficial ha empezado a llenarse horas antes del eclipse. Los asistentes han llegado en grupos y cargados de tumbonas, toallas y neveras, dispuestos a buscar el "mejor sitio".

Vista del mar durante el eclipse solar total de 2026, en Ibiza. / Germán Lama / Europa Press

Allí, el cielo se ha quedado oscuro hacia las 20.30 horas. Los aplausos han acompañado la finalización del fenómeno astronómico, si bien durante algunos momentos varias nubes aparecían tímidamente.

Mientras tanto, en la primera línea de mar de Palma (Mallorca), en las murallas de Ibiza, en el cabo de Formentor y en playas como Es Trenc o Es Marqués, entre muchos otros lugares, se han agrupado centenares o miles de curiosos y aficionados a la astronomía que no se han querido perder el que algunos expertos han catalogado como el fenómeno del siglo.

Otra de las zonas en las que el mar ha sido elegido como lugar de observación de muchas personas ha sido el Port d'Alcúdia. Desde primera hora de la tarde, la zona de Aucanada se ha ido llenado de embarcaciones de particulares, de alquiler y turísticas.

Lucía Feijoo Viera

Trío de eclipses

El eclipse total de Sol del 12 de agosto es el primero del Trío de Eclipses (2026-2027-2028), una secuencia sin precedentes que situará a España como epicentro astronómico mundial durante tres años consecutivos.

El segundo, el 2 de agosto de 2027, está considerado por la comunidad científica como el más largo del siglo XXI visible desde Europa, con hasta cinco minutos de oscuridad total en Ceuta. El tercero, el 26 de enero de 2028, dibujará un anillo de fuego sobre la Península de suroeste a noreste.

En el de esta jornada, la franja de oscuridad ha entrado por el noroeste peninsular y cruzará el país de oeste a este a través de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.