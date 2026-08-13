El 'perro motero' que ha conquistado el centro de València esta tarde

Las calles de València siempre nos regalan estampas curiosas, pero lo que se han encontrado esta tarde los peatones y conductores que pasaban por el corazón de la ciudad ha elevado el listón. Un intrépido perro ha sido captado viajando como un auténtico profesional en una moto con su dueño.

Y no ha sido precisamente en un simple transportín. Este can, un simpático perro de tamaño mediano con una distintiva collarín de pelaje blanco y marrón, iba montado en una "mochila-mochila". Sí, leíste bien: una mochila de transporte especial para mascotas que lo sujetaba de forma segura y erguida a la espalda del conductor, justo detrás de su casco rojo mientras esperaban la luz verde del semáforo. La escena muestra al animal totalmente relajado, como si fuera su rutina diaria.

El 'perro motero' de València que ha conquistado el centro de la ciudad esta tarde. / Levante-EMV

¿Es legal llevar a un perro así?

Pero, claro, con la divertida imagen llega la pregunta de siempre: ¿Es legal llevar así a un perro en moto? Pues la respuesta, para alivio de los amantes de los animales y de los viajes en dos ruedas, es que sí, pero con condiciones.

Según el Reglamento General de Circulación (Artículo 18), se permite el transporte de animales en motocicletas siempre que no comprometan la seguridad. Esto significa que deben ir sujetos de forma que no puedan caerse, ni interferir con el conductor o con la estabilidad del vehículo.

El sistema que utiliza este dueño valenciano, una mochila homologada y diseñada específicamente para el transporte de mascotas, cumple con estos requisitos. El perro va asegurado y en una posición que no distrae al conductor ni pone en peligro a terceros.

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Este método es muy popular en otros países y empieza a verse cada vez más en España como una alternativa segura a los transportines rígidos para distancias cortas por ciudad. Y, a juzgar por la pose del protagonista, parece que le encanta viajar así.