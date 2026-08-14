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Retenciones en los peajes hacia Francia y varios accidentes en el inicio del fin de semana con mayor viajes del verano

Varios accidentes complican la circulación en la Comunidad Valenciana y Andalucía

Retenciones en los peajes hacia Francia.

Retenciones en los peajes hacia Francia.

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EFE

Madrid

Las carreteras siguen registrando complicaciones en la tarde de este viernes, cuando se inicia el fin de semana con mayor viajes del verano, especialmente las autopistas que dan acceso a Francia, en Cataluña y el País Vasco, pero también otras de la Comunidad Valenciana y Andalucía, donde se han producido varios accidentes.

En torno a la cinco de la tarde de este viernes, según datos de la Dirección General de Tráfico, la AP-7 en La Junquera (Girona) y la AP-8 en Irún (Gipuzkoa) sufrían retenciones en dirección a Francia.

En otros puntos varios accidentes complican también la circulación: en la A-7 en Godella (Valencia) en dirección a Castellón de la Plana; en la A-70 en Alicante ya hay tráfico en aumento en ambas direcciones, y en Granada, la A-92 a la altura de Alfacar tiene cortado su carril izquierdo en el punto 249 en dirección a Sevilla.

Los conductores que circulen por la A-6 sufrirán también retenciones a su paso por la localidad abulense de Arévalo, en ambas direcciones; mientras que en Valencia se registra tráfico en aumento en la A-3 a la altura de Requena y Siete Aguas, con dirección a Madrid.

También en Málaga, en San Pedro de Alcántara, el tráfico se resiente en la A-7 en dirección a Gibraltar, una situación similar a la que vive Tenerife, en la TF-1 a la altura de Los Cristianos y Guaza, en dirección a Santa Cruz de Tenerife.

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Ya está en marcha el dispositivo especial que Tráfico ha activado a partir de las 15:00 horas de este viernes para este fin de semana del 15 de agosto, en el que coincide el cambio de quincena con las fiestas patronales de muchas localidades de España, y cuando se prevén 5,6 millones de desplazamientos.

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