Federico (94 años), el último habitante de una aldea asturiana: "Aconsejo a los jóvenes que se adapten a una vida normal en la montaña y que se dejen de tanta ciudad"

Federico lleva más de 30 años viviendo aislado en una aldea de las montañas asturianas. Sin carretera y sin electricidad, su día a día transcurre como hace un siglo: rodeado de vacas, de silencio y de la naturaleza que envuelve el pueblo. Este jueves, día 2, cumplió 94 años, y lo hizo rodeado de un cariño que pocas veces esperó recibir.

Álvaro, propietario del canal de YouTube @hilux_aventura, que se dedica a explorar pueblos olvidados, lugares abandonados y a conocer las historias de sus últimos habitantes, ha publicado recientemente un vídeo en el que visita a Federico para darle una de las mayores sorpresas de su vida.

"Sabéis que voy publicando según me sale del corazón. Igual que con Federico, nunca grabo cuando vengo a visitarlo, pero hoy es un día muy especial. Va a cumplir 94 años", explica Álvaro, mientras se dirige a la aldea aislada donde vive Federico con la única compañía de los animales y la vegetación.

Grabación por un motivo muy especial

De esta manera, el creador de contenido explica que, a diferencia de lo que suele ser habitual en su canal, Federico no es un personaje que visitó solo una vez para exponerlo en sus vídeos, sino que se volvió uno de sus mejores amigos y, desde hace tiempo, lo visita frecuentemente.

Aun así, esta última visita que ha realizado sí la ha grabado por un motivo muy especial: "Tengo un regalo que ni yo me creo todavía que esto haya pasado. Solo os puedo adelantar que Rosario Flores, aunque no lo veáis aquí conmigo acompañándome en el camino, va a estar presente en este vídeo. Y luego quiero regalarle unas cositas que tenía pensadas", expone el 'youtuber'.

Ilusión y emoción de Federico por su regalo

Realmente, este regalo no es una casualidad, ya que Federico, en varias ocasiones, había compartido en el canal la admiración que ha sentido toda su vida por la cantante madrileña y su deseo de que Rosario Flores fuera a visitar el pueblo.

Por este motivo, el momento en el que Álvaro le muestra un vídeo de Rosario saludando a Federico y prometiéndole que hará todo lo posible para ir a verlo, desata uno de los momentos más emotivos de su canal, ya que se ve en los ojos de Federico la ilusión y la emoción de recibir el mensaje de su artista favorita.

Federico reaccionando al vídeo que le ha mandado Rosario Flores. / Youtube / Hilux Aventura

Cambios en la forma de vida

Aunque ese es el motivo principal del vídeo, durante el reencuentro entre Álvaro y Federico la conversación entre ambos deriva hacia una reflexión sobre los cambios en la forma de vida. Federico recuerda que, en su generación, el trabajo físico constante marcaba la diferencia frente a los problemas de salud actuales.

Preguntado sobre si antiguamente había tantas hernias como ahora, Federico fue tajante: "No lo sé, antes la comida era mucho mejor y aparte estábamos todo el día moviéndonos, y eso favorecía que no salieran tantas hernias", aunque reconoció que sí sufrió "dolores de espalda" a lo largo de su vida, derivados del esfuerzo diario con el ganado y la vida en mitad de las montañas.

En mitad de esta breve charla, Federico decidió compartir uno de los consejos de vida que lo ha acompañado desde que era un niño: "Aconsejo a los jóvenes que se adapten a una vida normal en la montaña y que se dejen de tanta ciudad".

Federico y Álvaro charlando en una aldea en mitad de las montañas de Asturias. / Youtube / Hilux Aventura

Pueblos que van desapareciendo

Con este mensaje deja claro que se está abandonando los pueblos para ir a las ciudades. Y él pone de manifiesto que en los pueblos también se puede vivir una vida normal, digna y llena de éxitos.

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Aunque el vídeo se centra más en cómo Federico va a vivir el mejor cumpleaños de toda su vida, también evidencia el gran problema que existe en la actualidad con los pueblos que cada vez van desapareciendo más y expone la soledad con la que viven sus últimos habitantes.