Mohamed Cheib, primer diputado marroquí de España: "No se puede dejar a los menores de Ceuta en el limbo mientras los gobiernos se ponen de acuerdo"

Mohammed Chaib (Tánger, 1962) ha sido un pionero marroquí en España en varias áreas: en 1994 fue el primer magrebí en fundar una asociación cultural árabe en Catalunya (Ibn-Battuta). Posteriormente, fue el primer diputado procedente del país norteafricano en el Parlament de Catalunya (con el PSC, en las legislaturas de 2003 y 2006). Y en 2018 se convirtió en el primer marroquí con escaño en el Congreso de los Diputados. Ahora habla con EL PERIÓDICO para analizar la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Ceuta sigue abriendo informativos en todo el mundo. ¿Lo vio venir?

Sobre las once de la mañana del 30 de julio estuve hablando con un periodista sobre eso. Justo cuando entraba a nado la primera oleada de migrantes a Ceuta. Le adelanté que no se iban a quedar ahí, que iba a ir a más.

¿Cómo lo tenía tan claro?

Porque estamos en la era de la información y las redes tienen un poder enorme. Una noticia llega de inmediato a cualquier parte del mundo. El detonante fue la sentencia del Tribunal Supremo de España, que decía que no se podía expulsar al migrante que llegase a nado. Una sentencia, por cierto, que viene de una denuncia de un argelino. Pero la cuestión es que algo así va a llegar de inmediato a Marruecos. Tras aquella sentencia, empezó a correr por las redes sociales de Marruecos una frase: "Ceuta ha abierto".

"El detonante [de la crisis de Ceuta] fue la sentencia del Supremo de España, que decía que no se podía expulsar al migrante que llegase a nado"

Una de las principales teorías que se ha barajado en España estos días es que todo ha sido una maniobra orquestada por el Gobierno de Rabat.

No tiene ningún sentido acusar a Marruecos esta vez. Tal vez pudiera ser señalarlo en otras ocasiones, como durante el asunto de Brahim Gali –líder del Polisario operado en Logroño en 2021–. Pero entonces era evidente que aquello tendría consecuencias. Ahora estoy seguro de que no tiene nada que ver y es otro contexto.

¿Cómo lo tiene tan claro?

Por tres motivos. El primero es que la llegada empezó el día de la Fiesta del Trono, que es la fecha en la que el rey de Marruecos explica los logros del país. Y últimamente se ha avanzado mucho. No tiene sentido tirarte piedras sobre tu propio tejado ese mismo día. Sería contradictorio para la imagen. En segundo lugar, porque esto se ha producido en un momento en el que Marruecos y España tienen las mejores relaciones posibles.

Y el tercero…

Que si Marruecos hubiera querido organizar una crisis tan grande, no habría mandado a sus propios ciudadanos.

¿A quién si no?

Hay cientos de miles de subsaharianos viviendo en el país. Muchos están establecidos, integrados, trabajando. Marruecos, como España, también es un país de acogida. Recibe a muchos migrantes. Pero otros están vagando por las calles. Muchísimos. Marruecos podría haber mandado a cientos de miles si hubiera querido. No le hacía falta enviar a sus propios hijos, a gente joven que ha muerto en la travesía.

"Si Marruecos hubiera querido organizar una crisis tan grande, no habría mandado a sus propios ciudadanos"

Coincide el asalto, no obstante, con la reunión del Gobierno español con el argelino. ¿Cree que no tiene nada que ver?

Ni Argelia, ni Israel, ni Estados Unidos, que de todo he leído estos días. No soy un conspiranoico y no creo que merezca la pena entrar en fabulaciones de este tipo. Muchas de ellas, por cierto, proceden de políticos que están usando estos bulos para hacer discurso. No puedo aceptar que políticos de referencia estén diciendo tonterías como que Marruecos es una dictadura. Eso es un insulto para políticos, empresarios o sindicatos del país. Pero esta animadversión, que no es nueva, interesa a algunos.

¿A quién?

Principalmente a políticos, como le he dicho. De extrema derecha y extrema izquierda indistintamente. Porque no es solamente Vox: estamos viendo el mismo discurso en Sumar. Necesitan un enemigo para hacer política y la España de los dos extremos se lo compran.

¿Pero cree que Marruecos hizo lo posible para parar aquel desastre?

Si los jóvenes que llegaban a nado podían entrar a través del espigón del Tarahal, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del estado español no les impedian el paso dado que había una sentencia del Tribunal Supremo que los amparaba, pues entonces me parece que no cabe culpabilizar a Marruecos diciéndole que su seguridad se ha relajado. Marruecos reaccionó rápidamente en coordinación con el Gobierno español, en un operativo que ha tenido incluso las alabanzas de la Unión Europea. Para que una frontera funcione, ambos deben protegerla.

Corren por redes imágenes de camiones literalmente descargando a migrantes en Castillejos, ante la pasividad de las autoridades marroquíes.

Yo también he visto muchas cosas, pero no voy a valorar 'reels' de Instagram o vídeos de Tiktok. No sabemos el contexto. Ni siquiera si son imágenes actuales. He visto algunas que corresponden a la crisis migratoria de 2021; la gente aún iba con mascarillas, pero las atribuyen al pasado 30 de julio. Ahora lo que hay que conseguir es que no se repita. Hay, en redes sociales, otra llamada a cruzar el día 15. Estoy seguro de que se va a hacer bien y no se va a repetir.

"Marruecos reaccionó rápidamente en coordinación con el gobierno español, en un operativo que ha tenido las alabanzas de la UE"

En Marruecos cada vez hay más quejas con la situación económica y social en el país.

El propio rey Mohammed VI reconoció, tras las manifestaciones de 2025, que Marruecos se mueve a dos velocidades. Pero el rey no lo decide todo en Marruecos, ese es un error muy común. Hay democracia y precisamente el próximo 23 de septiembre se celebran las elecciones generales a las que espero que vaya mucha gente a votar. Es en este sentido que echo mucho de menos escuchar a los partidos políticos que forman parte del Gobierno actual explicar las causas de tanta desigualdad y frustración en la juventud. La gestión política no la hace el Rey sino el Gobierno y a este no lo he visto hacer autocritica sobre lo sucedido con la juventud en Ceuta.

¿Debe cambiar el sistema político marroquí?

El sistema político marroquí debe cambiar profundamente, dando entrada a personas preparadas y formadas para gobernar un país. No escudarse y esconderse bajo la figura del rey para no dar cuentas de su gestión. Marruecos necesita la monarquía por muchos motivos. Pero principalmente porque, sin ella, la inestabilidad del país sería mucho más grande. Necesita que de las elecciones salgan buenos gestores.

Hay problemas económicos graves, mientras el Gobierno gasta mucho dinero en estadios para el mundial.

La cuestión económica también se tiene que abordar, por supuesto. Hay que lograr una mejor redistribución de la riqueza. En ese Marruecos de dos velocidades que mencionaba el rey Mohammed VI hay gente que tiene mucho y debería mirar más hacia abajo. Dar salidas laborales es fundamental. Precisamente es una de las claves de lo que ha sucedido en Ceuta: la idiosincrasia propia del pueblo de Castillejos. Cuando se cerró la frontera y se eliminó aquella imagen de las mujeres portadoras, que no era buena para nadie, no se dio una salida laboral inmediata a aquellas mujeres que se quedaron sin trabajo. El desarrollo del entorno de la frontera es una clave.

"El gran reto de Marruecos como país es formar y preparar a sus nuevas generaciones"

Los más descontentos en Marruecos son los jóvenes.

Precisamente lo que yo espero es que la gente vote a los partidos que demuestren que van a dar más opciones a la juventud. Es el gran reto de Marruecos como país: formar y preparar a sus nuevas generaciones. Existe mucho abandono escolar en la educación secundaria, eso se tiene que corregir. Pero yo no creo que la juventud, cuando se manifiesta, ataque al Rey. En realidad son protestas contra el sistema. Pero al Rey también le gusta que todos sus hijos estén bien educados y formados.

Hablando de los más jóvenes, ¿qué pasa ahora con los menores que han llegado a Ceuta?

Es un tema complejo. El asunto de los adultos es más complicado y la mayoría han vuelto a Marruecos. Es urgente dar una solución a los menores en Ceuta, pues ya han sufrido demasiado. No se puede dejar a los menores en el limbo mientras los gobiernos se ponen de acuerdo. España es un país solidario y con mucha experiencia en acoger menores. En ese sentido, es muy interesante ver que los dos principales partidos del país, PSOE y PP, se hayan puesto de acuerdo en la línea de proteger a la infancia. Es urgente dar una solución a los menores en Ceuta, pues ya han sufrido demasiado

¿Qué futuro le espera a la relación España-Marruecos?

El más inmediato es el duelo. Han muerto más de cien personas en la crisis de Ceuta. Hay familias que han perdido a sus jóvenes. Cuando se cumplan 40 días de la tragedia, como manda el rito musulmán, desde la Fundación Ibn-Battuta celebraremos un acto de condolencias en Barcelona.

¿Y después?

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Trabajar juntos para que no se repita. Yo no hablo en nombre de España ni de Marruecos, pero sí que percibo que incluso los empresarios españoles y la comunidad marroquí en España está muy preocupada por lo que ha sucedido. Los dos países tienen que seguir caminando juntos y entenderse. Están obligados a ello, desde el respeto y la sinceridad. Tenemos que volver a recuperar el espíritu de colaboración y pensar que, lo que sea bueno para el uno lo será para el otro. El progreso y el futuro de sus sociedades lo escribirán los dos países juntos.