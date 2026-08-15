Noveno día de lucha contra el incendio de Huelva que cruza Sevilla: "El fuego no ha avanzado por primera vez durante la noche"

El fuego que se desató hace nueve días, el pasado 6 de agosto, en Niebla (Huelva) y que avanzó hacia la provincia de Sevilla, cruzando Aznalcóllar hacia el Castillo de las Guardas, arroja por primera vez noticias favorables dentro de la "máxima prudencia". El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha confiado en que estemos ante "el principio del fin" y ha confimado que se avanza "mejorando y reduciendo riesgos". "La mejor noticia es que el fuego no ha avanzado durante toda la noche por primera vez" en estos nuevos días, ha querido expresar en su comparecencia en el Puesto de Mando Avanzado, coordinado por el Infoca.

Los numerosos efectivos desplegados en la zona trabajan para consolidar el perímetro de control de las llamas y en la mañana del sábado 15 de agosto los técnicos hablan de "evolución favorable". "Por fin", agregó el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que subrayó que el incendio ha sido "una bestia". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, visitó la zona la noche del viernes y habló de un incendio que había sido "un monstruo" por la enorme "agresividad" que había presentado en todos los días en los que ha estado activo.

El más grave de la historia en hectáreas

El incendio forestal de Niebla (Huelva) declarado este pasado 6 de agosto se ha confirmado ya como el más grave de la historia de Andalucía en número de hectáreas afectadas junto al que tuvo lugar en Riotinto en 2004. En aquella ocasión, la superficie alcanzó las 34.000 hectáreas y en el caso de este año ya se habla de más de 38.000 recorridas

La bajada de las temperaturas en las últimas horas ha ayudado a combatir un fuego que ha tenido en contra un viento con fuertes rachas y muy cambiante, un intenso calor y la masa forestal de eucalipto, altamente combustible, con la que se volvió a repoblar la zona después de que un fuego similar arrasara la misma zona en 2004. Una especie que no es autóctona, que propaga las llamas con mucha rapidez y que la Junta se ha comprometido a revisar.

"Esta tarde volvemos a tener meteorología complicada", avisó Sanz. Las temperaturas están de nuevo subiendo conforme avanza la jornada. En el frente de la localidad de Berrocal, en Huelva, más próximo al origen del fuego, ya no hay puntos calientes aunque se siguen enfriando el perímetro y repasando las líneas de defensa. En el sector este, que cruza la provincia de Sevilla desde Aznalcóllar hacia El Castillo de las Guardas, es donde hay más actividad y más puntos calientes. El flanco sur del fuego volvió a quedar controlado tras el repunte de última hora de la tarde del viernes.

"Tenemos que aprovechar las condiciones más favorables pese al calor", aseguró el vicepresidente andaluz, que sentenció: "Nos encaminamos a las etapas finales o últimas etapas". Todavía quedan 52 personas desalojadas y se siguen autorizando visitas puntuales a visitas o fincas; muchas dañadas por el fuego.

El Estado despliega mil efectivos

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, compareció tras Sanz para poner en valor el despliegue de efectivos. El Gobierno de España ha aportado más de 1.000 efectivos civiles y militares, y 320 equipos al operativo de lucha contra el incendio forestal que se inició en la localidad onubense de Niebla hace ahora una semana. El fuego ha afectado a 11 localidades en las provincias Huelva y Sevilla.

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El balance oficial indica que, a fecha de este 15 de agosto, una semana después del inicio del fuego, la UME cuenta con cerca de 450 efectivos militares y más de 100 medios (equipos) entre buldóceres, camiones autobomba y vehículos ligeros; la Guardia Civil, a través de las comandancias de Huelva y Sevilla, han desplegado 515 agentes y 190 equipos; y el Ministerio de Transición Ecológica aporta 70 personas, más aviones y helicópteros. En total, son más de 1.000 efectivos civiles y militares; y alrededor de 315 entre medios terrestres y aéreos.