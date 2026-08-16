Carlos Soler conquista San Sebastián con una paella valenciana junto a sus compañeros de la Real Sociedad en plena Aste Nagusia

La paella valenciana ha vuelto a traspasar fronteras y esta vez lo ha hecho hasta uno de los grandes templos gastronómicos de España. Carlos Soler ha llevado uno de los sabores más reconocibles de su tierra hasta San Sebastián, donde el centrocampista de la Real Sociedad ha compartido mesa y arroz con varios de sus compañeros en plena celebración de la Aste Nagusia.

Y no se trataba de cualquier arroz. El encargado de los fogones fue Vicente Carbonell López, maestro arrocero vinculado a Tu Arrocero, que preparó para la ocasión una paella valenciana y otra de marisco.

Los jugadores

Alrededor de la mesa estuvieron, además de Carlos Soler, futbolistas como Mikel Oyarzabal, Álvaro Odriozola, Beñat Turrientes, Sergio Gómez, Igor Zubeldia y Yangel Herrera, en una comida con marcado acento valenciano.

Soler, profundamente ligado a Valencia pese a desarrollar desde hace años su carrera lejos de Mestalla, ya ha mostrado en otras ocasiones su fidelidad a la paella y a la gastronomía de su tierra. Esta vez ha ejercido de anfitrión valenciano en pleno corazón de una de las grandes capitales gastronómicas españolas.

Carlos Soler junto a compañeros de la Real Sociedad como Mikel Oyarzabal o Álvaro Odriozola / Levante EMV

De hecho, cuando militaba en el West Ham, el futbolista protagonizó una divertida escena al encontrarse durante un paseo por Londres con un establecimiento que anunciaba paella, aunque los ingredientes que llevaba aquel arroz eran calamares, gambas y mejillones. En otra conversación durante su etapa inglesa llegó incluso a invitar a probar una paella preparada por él mismo.

Concurso de fuegos

La comida coincidió además con unas fiestas en las que València también ha tenido protagonismo a través de la pólvora, otro de sus grandes símbolos culturales, gracias a la presencia de pirotecnias valencianas en el tradicional concurso de fuegos artificiales de San Sebastián, ya que la Pirotecnia Valenciana ganó la Concha de Oro del 61 Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de la Semana Grande, galardón por cuarto año consecutivo.

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