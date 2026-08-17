Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Exjefe policía Valenciaplan contra terremotosanuncio entierrosCorredor MediterráneoNovilladas AlgemesíMedusa 2026
instagramlinkedin

Tráfico

Tragedia en las carreteras de Zaragoza: mueren cuatro personas en un accidente de tráfico

Las víctimas mortales viajaban en el mismo turismo, que ha colisionado frontalmente con un camión en la N-122, y un herido grave ha sido evacuado en helicóptero a un centro hospitalario

Efectivos de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza actuando en el lugar el accidente.

Efectivos de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza actuando en el lugar el accidente. / DPZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jorge Heras Pastor

Zaragoza

Cuatro personas han fallecido y otra ha resultado herida grave en un grave accidente de tráfico registrado esta mañana en la carretera N-122 a su paso por la provincia de Zaragoza, entre los términos municipales de Bulbuente y Maleján. El siniestro ha sido como consecuencia de un choque frontal entre un turismo y un camión. Las víctimas mortales viajaban en el mismo vehículo, mientras que el herido grave ha sido evacuado en helicóptero a un centro hospitalario.

El siniestro ha obligado a movilizar un importante dispositivo de emergencias. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza (DPZ), que han tenido que intervenir para excarcelar a las víctimas atrapadas en los vehículos.

Además del turismo y el camión implicados directamente en el choque frontal, un tercer turismo se ha visto involucrado en el accidente, aunque sus ocupantes no han resultado heridos, según la información facilitada por los Bomberos de la DPZ.

Noticias relacionadas

En el operativo también han intervenido efectivos de la Guardia Civil y del 061, el Servicio de Urgencias y Emergencias Sanitarias de Aragón. El herido de mayor gravedad ha tenido que ser trasladado en helicóptero hasta un centro hospitalario.

Fuente: El Periódico de Aragón

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La primera dana del verano deja granizo en el interior y más de 180 litros en Bejís
  2. Los pueblos donde más ha llovido en la Comunitat Valenciana, según Aemet: Bejís lidera con 186 l/m²
  3. Los vecinos de Bejís tras el temporal: 'Ha sido como la dana. Se han inundado todas las casas, incluso las de las zonas más altas
  4. Las tormentas bajan las temperaturas nocturas y permiten que la Comunitat Valenciana esquive por primera vez en agosto una noche tórrida
  5. Una mujer que conducía en sentido contrario fallece en un accidente múltiple en la V-21
  6. Un nuevo Sidi Saler camuflado entre dunas y árboles de 20 metros
  7. Siglo y medio custodiando el tesoro natural más preciado de Cullera
  8. Susto en Moixent: un toro se suelta de la cuerda y obliga a confinar a los vecinos en sus casas

Dénia sí permitirá un alquiler turístico "testimonial" en sus barrios residenciales

Dénia sí permitirá un alquiler turístico "testimonial" en sus barrios residenciales

València usa inteligencia artificial para optimizar la gestión de incidencias informáticas municipales

València usa inteligencia artificial para optimizar la gestión de incidencias informáticas municipales

Estos son los municipios valencianos en riesgo rojo y naranja por calor

Estos son los municipios valencianos en riesgo rojo y naranja por calor

Así fue la noche electrolatina de la Fira de Xàtiva

Juanma Moreno pide al Gobierno reforzar la lucha contra el narcotráfico y garantizar la seguridad

Juanma Moreno pide al Gobierno reforzar la lucha contra el narcotráfico y garantizar la seguridad

Agentes de IA crean por su cuenta un foro interno para eludir controles y compartir fallos

Agentes de IA crean por su cuenta un foro interno para eludir controles y compartir fallos

Estos son los municipios valencianos que han alcanzado los 40ºC

Final feliz en la playa: Localizan en la Patacona de Alboraia a una niña de 9 años que se perdió en la Malvarrosa de València

Final feliz en la playa: Localizan en la Patacona de Alboraia a una niña de 9 años que se perdió en la Malvarrosa de València
Tracking Pixel Contents