Juanma Moreno advierte a Granada que puede haber más "movimientos sísmicos y réplicas" tras el nuevo terremoto de este martes

Un nuevo terremoto ha sacudido Granada este martes por la mañana. En esta ocasión, de una magnitud de 4,8, después del registrado el pasado sábado con una magnitud que fue subiendo hasta los 5 grados. De momento, la Junta de Andalucía ya ha informado de tres personas heridas de carácter leve, una de ellas hospitalizada, además de daños estructurales en algunos edificios con caídas de árboles. El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha lanzado un mensaje de "máxima prudencia", como hiciera el domingo, y ha advertido de más temblores.

"De nuevo un terremoto sacude Granada. Máxima prudencia. Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", ha publicado Moreno en su perfil de la red social 'X'.

El propio Moreno ya señalaba el domingo durante su intervención con los medios de comunicación que era "probable" que hubiera "movimiento sísmico y temblores en los próximos días o semanas". Por tanto, pedía a los ciudadanos que si notaban algún temblor aplicaran el manual de cómo hay que comportarse y fuesen precavidos. Desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Niebla (Huelva), el presidente de la Junta hacía a su vez un llamamiento a la calma para la provincia de Granada. "Esperamos y deseamos que no volvamos a tener ningún temblor y que podamos tener, en lo que resta de verano, un verano tranquilo", aseguraba. Aunque tan solo unos días después del terremoto del sábado, finalmente los temblores se han repetido.

Tres heridos de carácter leve tras el nuevo terremoto de Granada

De momento ha sido Antonio Sanz, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, el que ha hecho un primer balance oficial sobre las primeras horas de este nuevo terremoto. Según ha informado, la sucesión de seísmos registrados este martes deja ya tres personas heridas de carácter leve, según la última actualización facilitada por los servicios de emergencia. Una de ellas, una menor, ha tenido que ser trasladada a un hospital. Emergencias ha advertido de que los datos continúan actualizándose debido al elevado número de llamadas que se están recibiendo y que podrían conocerse nuevas incidencias.

Redacción

Ante la evolución de la situación, está prevista la convocatoria inminente del comité asesor del Plan de Emergencia por Riesgo Sísmico, una vez completada una primera evaluación de las consecuencias de los temblores. El plan se encontraba ya activado desde hace días en situación operativa 1, por lo que los distintos recursos de emergencia permanecen movilizados. Las autoridades insisten en que los terremotos no son predecibles y que, por tanto, el principal esfuerzo durante las próximas horas estará centrado en la prevención, la autoprotección y la información a la ciudadanía sobre cómo actuar ante nuevos movimientos sísmicos. Los servicios de emergencia mantienen además la coordinación con los alcaldes de los municipios afectados y con la Diputación, y han puesto a disposición de las zonas afectadas todos los medios disponibles.

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Entre los recursos movilizados se encuentran arquitectos voluntarios vinculados al Colegio de Arquitectos, además de técnicos de emergencias que trabajan sobre el terreno para evaluar posibles daños y reducir las consecuencias de los diferentes seísmos. El 112 pide a la ciudadanía que mantenga la serenidad, siga las recomendaciones oficiales de autoprotección y llame al teléfono de emergencias ante cualquier incidencia. La información continúa recopilándose y el balance puede variar a medida que se revisen las numerosas comunicaciones recibidas.