Adiós a la tensión de si cabe todo en la maleta: cuando el límite del equipaje es el tamaño de tu coche

Hay pocos momentos de un viaje capaces de generar tanta tensión en tan pocos segundos como ese en el que una maleta tiene que demostrar que cumple las medidas. Estás en la cola, todo parece bajo control, pero el medidor se acerca y aparecen las dudas: ¿Y si sobresale un poco? ¿A lo mejor las ruedas hacen que no entre del todo? ¿Quizá ese último jersey que he metido en la maleta era una mala idea? Durante unos minutos, se palpa la tensión. Y la escapada que llevabas semanas esperando, ahora solo está pendiente de unos centímetros.

La escena puede parecer tan habitual que casi forma parte del ritual de un viaje. Llegar al aeropuerto, comprobar el equipaje, cruzar los dedos y esperar que todo encaje. Pero todo puede cambiar si pasara lo siguiente: que ese medidor crezca y crezca hasta alcanzar el tamaño de un coche. En ese caso, la pregunta cambiaría totalmente. Ya no pensaríamos si algo nos cabe en la maleta, pasaríamos a pensar: ¿cuánto equipaje somos capaces de llevar con nosotros de vacaciones?

Baleària conecta por mar la península y las islas, facilitando además el viaje con vehículo propio. / BALEARIA

Baleària da la vuelta al tradicional medidor de equipaje

Esa es justo la idea que Baleària llevará a puerto con el Car Sizer, una instalación que convierte el tradicional medidor de equipaje en una versión a gran escala pensada para vehículos. La acción propone trasladar una situación que conocemos perfectamente a un escenario mucho más divertido: el coche cargado antes de comenzar las vacaciones. En este caso, la pregunta no es si la maleta cumple unas dimensiones determinadas. La pregunta pasa a ser: ¿cuánto de todo aquello que queremos llevar a Baleares puede viajar con nosotros?

Y la diferencia no es pequeña. Cuando el coche también forma parte del viaje, preparar el equipaje es otra cosa. Otra muy distinta. Ya no se trata únicamente de decidir qué prendas entran en una maleta o qué objetos pueden quedarse en casa. Aparece la posibilidad de llevar el carrito de los niños, los juguetes de playa, la sombrilla, las bicicletas, las tablas de paddle surf o ese outfit que, aunque probablemente no llegue a salir de la maleta, siempre se mete “por si acaso”.

El Car Sizer de Baleària: Más espacio para llevar contigo todo lo que forma parte de las vacaciones

El Car Sizer juega precisamente con esa situación. Baleària plantea una experiencia participativa que pone en valor una de las posibilidades de viajar en ferry a Baleares con vehículo propio: llevar el coche hasta el destino llevando en él el equipaje necesario, siempre dentro de las posibilidades de espacio del propio vehículo. Vamos, que lo puedes llevar hasta arriba de cosas.

El Car Sizer de Baleària traslada el clásico medidor de equipaje a una escala pensada para vehículos. / BALEARIA

La compañía permite embarcar diferentes tipos de vehículos y, cuando se viaja con coche, el equipaje puede permanecer en su interior durante la travesía. Eso sí, el acceso a la zona de garaje no está permitido durante la navegación, así que asegúrate de coger lo que necesites antes de iniciar el trayecto.

La propuesta parte de una idea sencilla, pero muy reconocible para cualquiera que haya organizado unas vacaciones en familia. El cubo y la pala de la playa te pueden parecer que ocupan mucho espacio, pero para tus pequeños pueden significar la mejor tarde de playa. Una bicicleta puede parecer un bulto más hasta que aparece esa ruta que nadie tenía prevista. Una tabla de paddle surf puede complicar cualquier equipaje, pero es que tiene mucho sentido cuando el plan de vacaciones incluye el mar.

Viajar a Baleares con Baleària : comodidad y servicios a bordo

Baleària no es solo una forma de viajar tranquilo con tu equipaje, sino una manera cómoda y flexible de conectarte desde la península con Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Desde puertos como Dénia, Valencia y Barcelona, con la comodidad de los ferries, con camarote y servicios a bordo o la rapidez de los fast ferries.

En el barco hay quienes prefieren acomodarse en una butaca y leer o dejar pasar el tiempo con la calma de quien ya ha desconectado. Otros aprovechan la travesía para conectarse a internet gracias a los servicios de conectividad disponibles a bordo.

Viajar en ferry permite conectar la península con Baleares con diferentes servicios y opciones de acomodación a bordo / BALEARIA

Para los niños el barco forma parte de la aventura: en muchos ferries hay zonas infantiles y, durante el verano, actividades pensadas para que la travesía se convierta en una experiencia más del viaje. Y tus mascotas pueden viajar contigo. De hecho, hay diferentes opciones de acomodación pet-friendly.

Comer bien también se puede hacer a bordo, porque la gastronomía forma parte del viaje incluso durante el trayecto. La oferta de restauración permite desde un desayuno temprano hasta una comida o cena durante la travesía, con diferentes alternativas adaptadas a las necesidades de los pasajeros, incluidas opciones vegetarianas, veganas y para personas con intolerancias alimentarias, dependiendo del buque y el servicio.

Viajar con coche propio abre otra forma de disfrutar de las islas

Lo que ha conseguido Baleària con el Car Sizer es convertir todo esto en una imagen fácil de entender. Frente al pequeño medidor que obliga a pensar en centímetros, Baleària propone una plataforma de una escala completamente diferente. El coche se convierte en la unidad de medida y el equipaje deja de ser una competición.

La instalación de Baleària permite visualizar cuánto equipaje puede acompañarte cuando viajas con tu propio coche / BALEARIA

La acción se desarrolla en Dénia, un puerto especialmente vinculado a Baleària y una de las puertas marítimas hacia las islas. Allí la compañía conecta la península con Baleares y ofrece, entre otras opciones, la ruta Dénia-Palma, que permite viajar con vehículo propio.

Viajar con el coche propio tiene, además, una segunda consecuencia que aparece una vez superado el embarque: el vehículo sigue siendo parte de las vacaciones. No hay que recoger otro al llegar ni reorganizar los planes en función de un coche de alquiler. El mismo vehículo que sale de casa puede utilizarse para desplazarse por la isla o llegar a esos rincones más secretos.

Es una forma de viajar que permite pensar en las vacaciones desde otro punto de vista. En lugar de empezar por la pregunta “¿qué puedo dejar en casa?”, se empieza por un claro “¿de qué quiero disfrutar cuando llegue?”.