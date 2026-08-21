El incendio de Las Hurdes afronta una jornada clave para consolidar el perímetro tras contener su avance

El incendio de Las Hurdes, en Cáceres, afronta este viernes una jornada clave para consolidar los avances de las últimas horas. Tras una tarde de miércoles marcada por la preocupación en el río Malvellido, el fuego ha contenido su avance durante la noche y ha permitido aliviar las restricciones que pesaban sobre seis poblaciones. Sin embargo, todavía quedan puntos calientes repartidos por el perímetro y dos zonas inaccesibles al norte de El Gasco que deberán ser atacadas con la llegada del día.

Un total de 163 efectivos ha permanecido desplegados durante la madrugada para vigilar posibles reactivaciones y rematar los sectores accesibles. Los trabajos se han concentrado especialmente en Horcajo, la línea del Malvellido y el frente que se extiende desde El Gasco hacia Castilla y León.

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Interior y Emergencias, Abel Bautista, explica la evolución del incendio de Las Hurdes. / Juntaex

La evolución de estas zonas determinará si el dispositivo puede seguir avanzando en la estabilización del incendio y flexibilizar los desalojos que todavía afectan a Horcajo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela y La Fragosa, cuyos vecinos permanecen evacuados. "El incendio ha evolucionado favorablemente y esa es la gran noticia", señaló el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, después de la reunión del Cecopi celebrada a las 23.00 horas de este jueves.

4.250 hectáreas afectadas

La superficie afectada se ha actualizado a 4.250 hectáreas fundamentalmente de pinar, frente a las 4.800 estimadas inicialmente, debido a una medición aérea más precisa realizada al mejorar la visibilidad por la ausencia de humo. El fuego continúa en nivel 2 de peligrosidad del Plan Infoex y bajo la situación operativa 2 del Plan Infocaex.

La prioridad de este viernes será consolidar los sectores contenidos, intervenir en los puntos inaccesibles de El Gasco y evitar que los focos secundarios obliguen a reposicionar nuevamente los medios. Las condiciones de humedad y temperatura previstas durante la madrugada ofrecían una oportunidad para reducir la intensidad de los puntos calientes.

La evolución observada con las primeras luces y la posibilidad de incorporar los medios aéreos marcarán una jornada en la que el dispositivo espera transformar la contención conseguida en un avance más sólido hacia la estabilización.

Medios aéreos trabajando en el incendio de Las Hurdes. / Juntaex

Los puntos calientes

Los efectivos se han distribuido durante la noche por todo el perímetro debido a la presencia de puntos calientes y pequeñas reactivaciones. En el sector oeste, alrededor de Horcajo, han continuado las labores de vigilancia y remate para evitar que el fuego recuperase intensidad.

También se ha mantenido la atención sobre el río Malvellido, la "línea roja" que durante la tarde concentró la mayor preocupación. Un avance de las llamas al otro lado del corredor habría obligado a redimensionar el dispositivo y estudiar nuevas medidas de protección sobre las poblaciones situadas en la posible dirección del incendio. El trabajo de los medios del Plan Infoex, la UME, las BRIF y el resto de recursos desplegados lo ha impedido: "En este momento no avanza", ha confirmado Bautista.

La parte más activa ha quedado situada al norte de El Gasco, en dirección a Castilla y León. En esa zona permanecen dos puntos inaccesibles que no han podido ser abordados durante la noche. Su evolución deberá evaluarse con las primeras luces y su ataque dependerá de que existan condiciones de seguridad para desplegar los medios terrestres y aéreos.

Del temor a la contención

La jornada del jueves comenzó con avances más lentos de lo esperado, pese a unas condiciones meteorológicas que inicialmente parecían favorables. A lo largo de la mañana se registraron descuelgues en El Gasco y reactivaciones y focos secundarios en Aldehuela y Erías, mientras la zona comprendida entre Martilandrán y Cerezal se convertía en la principal dificultad.

El viento empujaba el incendio hacia Cerezal y Nuñomoral y aumentaba el riesgo de que las llamas superasen el río Malvellido. Durante las horas centrales de la tarde, el dispositivo concentró en ese sector una parte importante de los medios aéreos, las unidades helitransportadas y los tendidos de manguera realizados a pie.

Vídeo: Infoex | Foto: @RigleDX

Los trabajos permitieron contener el frente antes del anochecer. La evolución posterior y el viento previsto durante la madrugada han favorecido esa línea de defensa, aunque el operativo ha mantenido la cautela ante la posibilidad de nuevas reactivaciones.

"Es una muy buena situación comparada con el día anterior y también con las dos horas y media de la tarde en las que hemos contenido la respiración por lo que pudiera pasar en la línea del río Malvellido", ha reconocido Bautista.

Se levantan las restricciones

La mejoría ha permitido que los habitantes de Aceitunilla y Erías hayan regresado a sus domicilios con plena libertad de movimientos. Los vecinos de Cerezal también han podido regresar, aunque deberán permanecer dentro del casco urbano para facilitar los trabajos de extinción y evitar desplazamientos por las zonas afectadas.

El Cecopi también ha levantado los confinamientos que permanecían vigentes en Nuñomoral, Avellanar y Castillo. Sus habitantes pueden desplazarse sin las restricciones impuestas durante las jornadas anteriores.

Permanecen evacuadas las alquerías de Horcajo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela y La Fragosa. La situación de sus vecinos será revisada en función de la evolución del incendio y de las garantías de seguridad en los accesos y núcleos urbanos.

Noticias relacionadas

Además, se ha restablecido por completo el suministro eléctrico en las poblaciones situadas dentro del perímetro después de los cortes registrados durante la emergencia. El Cecopi volverá a reunirse a las 9.00 horas de este viernes para evaluar la evolución del incendio durante la noche, analizar el estado de los puntos calientes y determinar si es posible adoptar nuevas medidas sobre las poblaciones que permanecen evacuadas.