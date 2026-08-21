Ejército del Aire
Muere un subteniente del Ejército del Aire que estaba desplegado en Santiago en la lucha contra los incendios
El Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida de José Ángel Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
MADRID
El subteniente José Ángel Fernández del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio ha fallecido mientras estaba destacado en Santiago en el marco de la campaña de lucha contra los incendios forestales.
En un mensaje publicado este viernes en la red social 'X', el Ejército del Aire y del Espacio ha mostrado su "profundo dolor" por la pérdida del subteniente Fernández y ha dado su pésame a su familia, amigos y compañeros.
También el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y el Ejército de Tierra han trasladado sus condolencias por el fallecimiento del subteniente a través de la citada red social.
El 43 Grupo es la unidad del Ejército del Aire y del Espacio que se encarga de la extinción de incendios forestales.
- «Mi padre estaría muy orgulloso de que 'Un beso y una flor' se haya convertido en el segundo himno del Mundial»
- Una tormenta con adversidad potencial muy alta recorre la provincia con vientos de hasta 140 kilómetros por hora y granizo
- Herido en Cullera tras golpearle en la cabeza una sombrilla que salió volando por el fuerte viento en la tormenta
- Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana
- Detenido tras matar a su tío de una cuchillada en el corazón en Massanassa
- El temporal se ceba con el Perellonet: El viento tumba palmeras y daña balcones y fachadas
- De esperanza a frustración: asaltan un campo en Alzira y roban 150 plantones de naranjo con patente plantados en julio
- La aparición de grietas obliga a desalojar durante horas dos bloques de viviendas del Port de Sagunt