Extremadura, Castilla y León y Aragón plantan a Rego en la reunión sobre menores migrantes en Ceuta

Las consejeras responsables de Infancia de Extremadura, Castilla y León y Aragón (las tres pertenecen al PP) han trasladado una carta al Ministerio de Juventud e Infancia en la que anuncian que no estarán presentes en la reunión del jueves 27 de agosto, día en el que el departamento que dirige Sira Rego ha convocado una conferencia sectorial con un solo asunto a tratar: los menores migrantes de Ceuta. Las responsables autonómicas piden al ministerio que hagan constar en el acta su voto negativo “al acuerdo que se propone y a cualquier pretensión de reparto de menores extranjeros desde Ceuta a cualquier otro lugar del territorio nacional”.

“Entendemos -continúan las consejeras- que todos esos menores deben ser retornados a Marruecos, vía reunificación familiar, vía entrega a la autoridad tutelar marroquí, sin excepción y previa la tramitación de los expedientes individualizados. En defecto de reunificación familiar, que deberá acreditarse, el reino de Marruecos es el estado que ha de hacerse cargo de cualquier menor”.

La Policía Nacional ya ha identificado y filiado a 2.168 menores de edad entre los migrantes que permanecen en la ciudad de Ceuta. Se trata de los niños y adolescentes localizados, identificados y puestos a disposición del Gobierno de Ceuta entre el 30 de julio, día de la entrada masiva, y las 9:00 horas de la mañana del martes 18 de agosto.

Fuentes de Juventud e Infancia recuerdan que los gobiernos de Extremadura, Castilla y León y Aragón no han asistido a ninguna conferencia sectorial, las reuniones periódicas entre las autonomías y los ministerios. Las mismas fuentes explican que esos tres territorios ha rechazado el crédito extraordinario de 25 millones de euros que el Gobierno de España ha aprobado transferir a Ceuta para la atención de la infancia migrante. “Esa transferencia podrá ser usada por Ceuta para gastos que llevan produciéndose en las últimas semanas con el propósito de atender a los niños y niñas que están solos allí, evitar que se encuentren en en la calle y, además, aliviar la situación de la ciudad”. Según recoge el acuerdo, con estos 25 millones, Ceuta podrá sufragar gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo, servicios de traducción e identificación de perfiles vulnerables y su atención, así como cualquier otro gasto destinado para la atención de la infancia migrante no acompañada y que alivie la situación de la ciudad autónoma.

"Con este rechazo, Guardiola, Azcón y Mañueco (en referencia a los tres presidentes autonómicos) se alinean con Vox en contra de los intereses de Ceuta, de su presidente Vivas y de la infancia migrante. Es una posición nítidamente racista, que desprecia a estos niños y niñas por su origen, y que deja en la estacada a Ceuta. Una estrategia que solo pretende alargar la situación en la ciudad autónoma para desestabilizar y sacar rédito electoral”, subrayan las mismas fuentes.

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Según el ministerio, Vox, socio de gobierno en las tres comunidades, pide el retorno de los todos los niños y niñas menores de edad a Marruecos, independientemente de que sea posible su reunificación familiar. “Esta posición supone incumplir el derecho internacional y la legislación española. Del mismo modo, en los casos en que no fuese posible la reunificación familiar en Marruecos, supone la flagrante vulneración de los derechos de estos menores”.