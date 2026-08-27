La opacidad vuelve al Pazo de Meirás: denuncian falta de transparencia e "incumplimientos legales" por parte de la Xunta y del Estado

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha denunciado la continuidad de la "opacidad", los "incumplimientos legales" y la falta de un "compromiso real con la memoria" en la gestión del Pazo de Meirás, tanto por parte de la Xunta como del Estado. La asociación reprocha, entre otras cuestiones, no haber podido acceder todavía al expediente administrativo de la reciente declaración del inmueble como Lugar de Memoria.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 14 de agosto la resolución por la que se declara el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria. Ese mismo día, la CRMH presentó ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática una solicitud formal para acceder al expediente administrativo, al considerar que tiene la condición de entidad interesada. Sin embargo, la asociación asegura que, cuando ya ha transcurrido más de la mitad del plazo para presentar un recurso de reposición contra la resolución, el Estado todavía no le ha facilitado el acceso. La entidad considera esta situación "un nuevo episodio de opacidad y de vulneración de derechos".

La CRMH también vuelve a poner el foco en la retirada de bienes muebles del Pazo por parte de los herederos de Franco. Según denuncia, desde el interior de las Torres salieron "numerosos bienes vinculados a la etapa de los Pardo Bazán y de la dictadura franquista", un proceso que, sostiene, se desarrolló con "total opacidad" por parte de la Administración del Estado.

La mudanza de los Franco, el mes pasado. / Gus de la Paz

La entidad dirige además sus críticas a la Consellería de Cultura, a la que acusa de haber actuado con "total pasividad" y de no ejercer las obligaciones que le atribuye la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. El Pazo de Meirás está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Sitio Histórico.

Menos visitas que antes

En este sentido, la asociación ha solicitado formalmente a la Xunta que actúe ante lo que califica como un "incumplimiento sistemático y constante" del régimen de visitas establecido en la legislación gallega. La CRMH considera especialmente paradójico que, ahora que el Pazo es de titularidad pública, se hayan incrementado las restricciones para conocer el inmueble. "Sorprende" que sea precisamente en esta etapa cuando existen "más limitaciones" para las visitas públicas, señala la entidad, que subraya que actualmente no es posible acceder a las estancias interiores de las edificaciones. Una situación que, a su juicio, contrasta con el periodo en el que los herederos del dictador eran los propietarios formales del inmueble.

La limitación del número de accesos, añade la CRMH, provocó que la demanda de visitas no pudiera ser atendida durante el pasado mes de agosto, "en el momento de mayor demanda". La asociación recuerda que el Pazo de Meirás es hoy una propiedad pública "a todos los efectos".

Entre sus críticas, la entidad incluye también el proceso de liquidación del estado posesorio del Pazo —que deberá iniciarse como consecuencia de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo— y la falta de desarrollo del protocolo de actuaciones impulsado y firmado para el inmueble. La CRMH denuncia que las comisiones previstas en ese acuerdo no se han reunido desde su firma, en junio de 2021.

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Por todo ello, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña exige acceso al expediente de declaración como Lugar de Memoria, explicaciones sobre la salida de bienes vinculados a Emilia Pardo Bazán y a la dictadura franquista, y una actuación "sin demora" de la Xunta para garantizar la protección y las visitas públicas al inmueble. También reclama "transparencia y compromiso en la defensa del interés público" en el proceso de liquidación del estado posesorio y la actualización y puesta en marcha de las comisiones previstas en el protocolo de actuación. Todo ello, advierte la asociación, ante las informaciones publicadas sobre una nueva visita de los herederos del dictador para continuar retirando bienes muebles del Pazo.