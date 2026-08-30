Rodri, electricista: "La gente se deja 100.000 euros en reformar la casa, quitar los suelos... y luego no se gastan el dinero en cambiar la instalación eléctrica"

La electricidad sostiene prácticamente todo lo que ocurre dentro de una vivienda, pero su principal problema es que no se ve. Esa invisibilidad, explican Rodri, de SomosCables, y su padre Víctor, electricista con más de 50 años de experiencia, provoca que muchas personas prioricen lo estético frente a lo esencial. Mientras se invierte en suelos nuevos, cocinas de diseño o muebles de alta gama, el cuadro eléctrico y el cableado, auténtico corazón de la vivienda, quedan relegados.

Rodri lamenta que el electricista ha perdido valoración con el tiempo. "Dedicas una mañana o una tarde a hacer un presupuesto o más tiempo en elegir el mejor material y al final ahora el cliente sólo se queda con el número final", afirma. Ambos participaron en un vídeo de Schneider Electric España junto a Ricardo Abellán, donde repasaron la situación del sector y coincidieron en que las instalaciones son la parte más importante de cualquier edificio, ya sean eléctricas, de fontanería o de gas.

Reformas millonarias con cables de hace décadas

El contraste entre inversión estética y abandono técnico es, según los profesionales, uno de los errores más habituales. "A la gente no le importa gastarse 4.000 euros en un sofá, pero sí que le importa gastarse 4.000 euros en una instalación porque no se ve", resume Rodri. Así, viviendas completamente renovadas pueden mantener instalaciones eléctricas con décadas de antigüedad, cables deteriorados y sistemas obsoletos que acaban generando averías o derivaciones constantes.

Víctor recuerda una anécdota que ilustra este problema: una vivienda con grifos de oro y baños de mármol negro, pero con una instalación eléctrica antigua y materiales de ínfima calidad. "Pidió interruptores de 50 céntimos. Yo dije: 'Yo no lo hago porque va a salir ardiendo.' Y me marché. A los tres días, salió ardiendo", relata.

La necesidad de regular el sector

Rodri plantea que el sector debería estar más regulado y que los profesionales deberían identificarse ante el cliente mediante una acreditación reconocible, similar al antiguo carné de instalador. "Tú vas a tocar un cuadro eléctrico: enséñame tu carné. Y sin ese carné no te dejo tocar el cuadro eléctrico de mi casa porque no eres instalador", defiende.

Electricista / Archivo

La falta de regulación también afecta a la competencia. Un profesional autorizado, con sus equipos en regla y dado de alta, difícilmente puede competir en precio con quien no soporta esos costes. "Un instalador autorizado va a ser más caro que alguien que no lo es", subraya.

Padre e hijo coinciden en que la cultura de la reforma en España sigue centrada en lo visible, mientras que lo esencial permanece oculto y olvidado.

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La instalación eléctrica, aunque invisible, es la que garantiza seguridad, estabilidad y eficiencia en el hogar. Y su renovación, insisten, debería ser tan prioritaria como cambiar el suelo o la cocina.