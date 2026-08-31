Golpes de calor
Las muertes por calor alcanzan máximos históricos con 5.232 este año, 2.147 en agosto
La mortalidad atribuida al calor supera ya los registros de los veranos más letales de la última década, aunque queda lejos del récord de 2003
EFE
El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) estima que en lo que va de año se han producido 5.232 muertes achacables a las altas temperaturas, la cifra más alta desde que hay registros, 2.147 de ellas este mes de agosto.
Se han superado así las cifras de los que hasta ahora eran los dos veranos más letales desde 2015, cuando arranca la serie histórica del MoMo, que no cuantifica muertes reales sino que hace una proyección estadística cruzando datos de umbrales máximos de temperatura y defunciones de los registros civiles y las producidas otros años: el de 2022, cuando se contabilizaron 4.789, y el de 2023 (3.035).
No obstante, aún no se ha llegado a las del histórico verano de 2003, cuando unas 13.000 personas perdieron la vida en España a consecuencia de las altas temperaturas, que propició el diseño y puesta en marcha de un plan de prevención de los efectos del calor en la salud por parte del Ministerio de Sanidad.
Cada año se activa este plan el 15 de mayo; en este 2026, desde esa fecha y hasta este lunes, el MoMo estima un total de 5.232 defunciones.
Julio cerró con 2.025 muertes frente a las 1.060 de 2025, lo que le convirtió en el segundo con mayor mortalidad desde el de 2022, cuando se contabilizaron 2.217.
Mientras, y a falta de los datos definitivos (que tardan alrededor de una semana en consolidarse), agosto de 2026 registra este lunes 2.147, un número parecido a los del año pasado, que por ahora es el más letal desde 2015 con 2.172.
La inmensa mayoría de las defunciones de este verano, como en todos, se producen en los mayores de 65 años (5.048), especialmente en los de mas de 85, que suponen el 62 % del total con 3.256.
Asimismo, las mujeres, con el 60 % del total, son las más afectadas.
Fuente: El Periódico
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