Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Saler hoyEsmorzar XeracoFallecida CulleraImágenes incendioCañones El SalerVuelta a casaPensión jubilación
instagramlinkedin

Incidencias

Retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un robo de cable en Tarragona

Lo ha confirmado Adif en sus redes sociales y están trabajando para solucionar la incidencia

Archivo - Una persona espera en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).

Archivo - Una persona espera en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

BARCELONA

Un robo de cable cometido entre las localidades de L'Espluga de Francolí y Alcover (Tarragona) puede causar retrasos de entre 10 y 15 minutos en los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Barcelona. Así lo ha informado Adifen un mensaje de 'X', en el que ha explicado que el personal de la compañía ya está trabajando para solucionar la incidencia "lo antes posible".

Por el momento, el gestor no tiene una previsión de cuándo se podrá recuperar la normalidad del servicio.

Noticias relacionadas

La circulación de la alta velocidad también se vió interrumpida la mañana del domingo entre Barcelona y Girona por la falta de tensión eléctrica al caer una catenaria, y no se solucionó hasta la tarde del mismo día.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fin a 40 años de aislamiento: las obras junto a La Fe 'rescatan' a un bloque de vecinos
  2. Condenado un capitán de yate por robar un catamarán del puerto de València
  3. El matrimonio muerto en Cullera sufrió un atrapamiento por succión al taponarse el sistema de absorción del spa
  4. El atrapamiento por succión que pudo causar la muerte del matrimonio irlandés en Cullera, un accidente poco frecuente pero letal
  5. Muere un hombre apuñalado en un bar junto al Hospital General de València
  6. Nueve años de trabas dejan al pueblo del Saler sin la barrera de cañones prevista
  7. Un caso perdido
  8. Un vehículo averiado provoca 5 kilómetros de retenciones en la A-7 a la altura de Quart de Poblet

Xeraco luce en una jornada histórica de la Vuelta a España 2026: "Estamos en el mapa mundial del deporte"

Xeraco luce en una jornada histórica de la Vuelta a España 2026: "Estamos en el mapa mundial del deporte"

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

La violenta riada de Nepal deja ya 919 muertos y 4.793 desaparecidos

El otoño se retrasa en la Comunitat Valenciana: La primera semana de septiembre comienza con 30 grados

El otoño se retrasa en la Comunitat Valenciana: La primera semana de septiembre comienza con 30 grados

La UD Oliva se adjudica el Trofeu Ciutat de Gandia ante el club anfitrión en el duelo de recién ascendidos

La UD Oliva se adjudica el Trofeu Ciutat de Gandia ante el club anfitrión en el duelo de recién ascendidos

Un total de 17 clubes de la Safor disputan la primera ronda de La Nostra Copa 2026-2027: Estos son los emparejamientos

Un total de 17 clubes de la Safor disputan la primera ronda de La Nostra Copa 2026-2027: Estos son los emparejamientos

El glaciar que se convirtió en una riada: anatomía de la tragedia de Nepal

El glaciar que se convirtió en una riada: anatomía de la tragedia de Nepal

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Muere un joven de 25 años tras incendiarse unos trasteros con bicicletas eléctricas en Madrid

Directo | Detenidos tres marroquíes en Ceuta por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Directo | Detenidos tres marroquíes en Ceuta por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares
Tracking Pixel Contents