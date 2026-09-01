Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Familia de SaguntTiempo en Valencia hoyCalendario escolar Comunitat Valencianaincendio vehículo A3nuevo Mercadonaarbol ParterreSeguridad Social
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Detenido en la frontera de Melilla con Marruecos un ciudadano reclamado por Francia por secuestro y agresión sexual

El arresto tuvo lugar el pasado 29 de agosto, cuando el sospechoso pretendía acceder a territorio español procedente del reino magrebí

Un agente de la Policía Nacional.

Un agente de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MELILLA

La Policía Nacional ha detenido en el puesto fronterizo de Beni Enzar, entre Melilla y Marruecos, a un ciudadano de nacionalidad francesa que se encontraba en busca y captura internacional por su presunta implicación en delitos de secuestro, agresión sexual, extorsión relacionada con el tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Según ha informado este martes un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, el arresto tuvo lugar el pasado 29 de agosto, cuando el sospechoso pretendía acceder a territorio español procedente del reino magrebí.

La detención se produjo durante el control documental: en las comprobaciones realizadas por los agentes en las bases de datos policiales permitieron detectar que sobre el ciudadano francés pesaba una orden internacional de búsqueda y detención a efectos de extradición emitida por las autoridades francesas.

Una vez localizada la requisitoria, los agentes efectuaron las correspondientes comprobaciones a través de los canales de cooperación policial internacional, confirmando que la orden permanecía vigente. Ante esta circunstancia, procedieron a su detención.

Según la citada fuente, la reclamación internacional estaría relacionada con unos hechos ocurridos en octubre de 2023 en la localidad francesa de Dole, donde dos jóvenes habrían sido retenidas contra su voluntad por varios individuos en un contexto presuntamente relacionado con una extorsión vinculada al tráfico de drogas. El portavoz policial ha subrayado que durante el periodo de cautiverio, las víctimas habrían sufrido agresiones físicas y una de ellas habría sido víctima de una agresión sexual.

La investigación

La investigación llevada a cabo posteriormente por las autoridades francesas permitió detener a varios sospechosos, aunque las pesquisas continuaron para localizar a otros presuntos implicados en los hechos. Los delitos investigados en Francia tendrían su correspondencia en el ordenamiento jurídico español con secuestro, agresión sexual, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, entre otros ilícitos.

Noticias relacionadas

Tras su arresto en Melilla, los agentes informaron al detenido de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten conforme a la legislación vigente. Posteriormente se iniciaron los trámites necesarios para su puesta a disposición de la autoridad judicial competente, dentro del procedimiento de extradición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer mata a un hombre por estar con la expareja suya en un bar de València
  2. La otra cara del verano en los pequeños pueblos costeros: Xeraco consume en un fin de semana el agua de tres y Miramar pasa de 3.100 a 15.000 habitantes
  3. Dos accidentes colapsan la operación retorno en Valencia que registra más de 24 kilómetros de retenciones
  4. El otoño se retrasa en la Comunitat Valenciana: La primera semana de septiembre comienza con 30 grados
  5. Fallece Paco Sarro, el actor de 'Ferri' en 'L'Alqueria Blanca'
  6. Rita Barberá vuelve al foco mediático
  7. Domingo negro en los ríos valencianos con dos fallecidos
  8. Muere un hombre de 35 años tras golpearse la cabeza contra una roca en el Pou Clar de Ontinyent

Detenido en la frontera de Melilla con Marruecos un ciudadano reclamado por Francia por secuestro y agresión sexual

Detenido en la frontera de Melilla con Marruecos un ciudadano reclamado por Francia por secuestro y agresión sexual

Las autoridades alemanas investigan un presunto atentado contra una subestación eléctrica

Las autoridades alemanas investigan un presunto atentado contra una subestación eléctrica

Catalá pide contención "no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad" con el agua para los nuevos cañones del Saler

Catalá pide contención "no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad" con el agua para los nuevos cañones del Saler

La foto oficial de las candidatas a Falleras Mayores de València 2027

La foto oficial de las candidatas a Falleras Mayores de València 2027

Gandia celebrará dos concentraciones por Ceuta tras no alcanzar un acuerdo con los grupos municipales

Gandia celebrará dos concentraciones por Ceuta tras no alcanzar un acuerdo con los grupos municipales

Catalá recibe a representantes de Ceuta y Melilla y confirma su asistencia a la concentración de este miércoles

La imagen oficial de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027

La imagen oficial de las candidatas a Fallera Mayor Infantil de València 2027

Un vehículo en llamas genera retenciones en Sagunt

Un vehículo en llamas genera retenciones en Sagunt
Tracking Pixel Contents