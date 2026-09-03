Cataluña
Hallan los restos del bebé de 18 meses desaparecido en una vivienda de Tarragona
Los padres fueron detenidos en Valencia por el presunto homicidio del niño
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
TARRAGONA
Los Mossos d'Esquadra han localizado este jueves por la tarde en un domicilio los restos óseos de la bebé de 18 meses que buscaban desde este miércoles en Santa Bàrbara (Tarragona), cuyos padres fueron detenidos en Valencia por su presunto homicidio, según ha podido saber Europa Press.
La policía catalana está inspeccionando el domicilio, donde este fin de semana fueron localizados diversos perros en malas condiciones que fueron trasladados a una protectora.
Los padres fueron detenidos tras una requisitoria judicial del tribunal de instancia de Amposta (Tarragona), que tiene una causa abierta tras la denuncia de la desaparición de una bebé.
- Última hora de las manifestaciones y concentraciones en apoyo a Ceuta en la Comunitat Valenciana hoy: municipios, ubicación y horarios
- Detienen a una pareja en València por el homicidio de su hijo de 18 meses
- La Guardia Civil localiza a una de las dos menores desaparecidas en Carcaixent
- Cortes de tráfico hoy en València por la manifestación en apoyo a Ceuta
- Usuarios de Metrovalencia critican el estado de la estación de Marítim tras dos meses de obra: 'Que no esté lista es sorprendente
- Aemet activa el aviso amarillo por tormentas y granizo este miércoles en la Comunitat Valenciana: estas son las zonas dónde va a llover
- Un día pasará algo muy gordo': Sigue la presión policial en el barrio de Velluters ante una situación 'insoportable' entre el vecindario
- La imagen oficial de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027
La Policía encuentra los restos óseos de Nizan, el bebé que fue enterrado en una vivienda de Tarragona
Arroz Tartana lanza una edición especial para el World Paella Day que ya está en los supermercados
Un proyecto de Arroz Tartana